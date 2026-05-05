Ana Maria Păcuraru: „Un diplomat de clasă la București. Ambasadorul Darryl Nirenberg - omul care aduce America mai aproape de România”

Există diplomați care ocupă o funcție. Și există diplomați care o însuflețesc. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, face parte, fără îndoială, din cea de-a doua categorie.

Cu peste 40 de ani de experiență în politică externă și drept internațional al comerțului, Nirenberg aduce la București o biografie impresionantă: consilier legislativ, membru al personalului Comitetului pentru Relații Externe al Senatului american pe durata Revoluției Române din 1989, șef de cabinet al senatorului Jesse Helms când acesta prezida chiar această comisie. Un om care a urmărit, de la Washington, prăbușirea comunismului — și care vine acum, personal, să consolideze ce s-a clădit de atunci încoace.

Absolvent cum laude al Universității Colgate, și-a obținut doctoratul în drept de la George Washington University Law School seara, în timp ce lucra ziua în Senat, finanțându-și singur studiile. Nu este portretul unui om al privilegiului, ci al unuia al muncii, al rigorii și al convingerii că merit înseamnă efort.

Confirmat de Senatul american în decembrie 2025 și depunând jurământul în februarie 2026, ambasadorul Nirenberg și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan pe 3 martie 2026, la Palatul Cotroceni. De atunci, mesajul său a rămas constant și ferm: parteneriatul româno-american este fundamentat pe valori democratice comune, pe statul de drept și pe o viziune comună pentru un viitor sigur și prosper.

Ceea ce îl distinge pe ambasadorul Nirenberg nu este doar CV-ul — este abordarea. Deschis, direct, accesibil fără a sacrifica din autoritate, el poartă diplomația americană cu naturalețea unui om care știe exact de ce se află acolo. A subliniat rolul crescând al României ca lider regional în securitatea energetică, evidențiind cooperarea bilaterală în domeniul nuclear civil, al gazelor naturale și al tehnologiilor energetice emergente. Sunt teme concrete, cu impact real — nu retorică de protocol.

Angajat față de principiile libertății, suveranității și guvernării democratice ca fundament al politicii externe americane , ambasadorul Nirenberg vorbește despre România nu ca despre o țară mică la periferia unui continent, ci ca despre un aliat strategic esențial pe flancul estic al NATO — o voce care contează, un partener care livrează.

La SelectUSA Investment Summit 2026, această viziune s-a materializat concret. Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea Plus, a fost prezentă la summit alături de delegația României, ai de ambasadorul Nirenberg — un moment care reflectă tocmai deschiderea și disponibilitatea sa reală de dialog cu mediul media și cu actorii economici români interesați de integrarea în circuitele investiționale americane.

„Parteneriatul dintre cele două țări nu a fost niciodată mai puternic și mai important decât este acum” , a declarat ambasadorul. Nu sunt cuvinte de circumstanță. Sunt, în cazul lui Darryl Nirenberg, o declarație de intenție.

România are la București un ambasador american care înțelege Europa de Est nu din manuale, ci din istorie trăită. Un intelectual rasat, un diplomat cu rafinament veritabil — și, mai ales, un prieten al României care vine cu agenda plină și cu ușile deschise.