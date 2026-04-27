Ana Maria Păcuraru: Negocierile dintre SUA și Iran se blochează, efecte în lanț -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Lumea nu stă pe loc. Să vedem ce s-a întâmplat. Donald Trump recalibrează pe Iran. A anulat deplasarea emisarului în Pakistan și convoacă echipa de securitate națională. Pe masă este și opțiunea reluării bombardamentelor.

Între timp, Iranul știe exact ce face. Ministrul de externe s-a dus direct la Putin, la Moscova. Mesajul este clar: Teheranul caută sprijin alternativ.

Negocierile merg, dar pe sfoară. Răbdarea Americii se subțiază. Și în timp ce America acționează, Germania comentează.

Cancelarul Merz spune că americanii nu au o strategie convingătoare. Interesant, venind din partea unui lider al unei țări care, ani de zile, a cumpărat gaz rusesc și a ignorat cheltuielile pentru NATO.

Trump a moștenit haosul diplomatic al altora și tocmai el încearcă să pună ordine.

Când Merz vorbește despre umilirea Americii, vorbește de fapt despre disconfortul Europei față de o Americă care nu mai plătește singură nota. Tot Merz a spus ceva ce puțini lideri europeni au curajul să-l rostească: unele părți din Ucraina s-ar putea să nu mai fie ucrainene.

Asta este realismul pe care Donald Trump îl practică de luni de zile. Europa promite pași spre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, „credibili, ireversibili”, zice el. Fără termen, bineînțeles, promisiuni europene în stil clasic.

Ca să fie tabloul complet, Von der Leyen refuză ridicarea sancțiunilor pe Iran, cere schimbări fundamentale la Teheran, iar Putin, în același timp, îi laudă pe iranieni pentru curaj și suveranitate. Alegerea ta de care de ce parte ești.

Concluzia, așadar, este simplă: Donald Trump este singurul lider care forțează decizii reale. Europa comentează, Rusia manevrează, Iranul tergiversează, America acționează.