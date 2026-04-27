Președintele USR: ”Moțiunea e primul pas pe drumul comun PSD-AUR. Vor să ne întoarcă în timp”

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele USR iese la atac după ce PSD și AUR s-au aliat să dea jos Guvernul Bolojan. Dominic Friz i-a numit din nou „extremiști” pe membrii AUR. Ba, mai mult, a spus că USR nu va mai negocia un alt guvern cu PSD dacă votează moțiunea de cenzură.

„Dacă PSD votează o moțiune de cenzură împreună cu AUR, atunci nu vom mai putea negocia un alt guvern cu acest PSD. PSD nu poate să țină o majoritate cu extremiștii în buzunar, pe care o scoate oricând nu le convine o reformă, și în același timp să pretindă să facă parte dintr-un guvern pro-european.

E clar că extremiștii și PSD vor să ne întoarcă în timp, vor să ne întoarcem din nou să avem un guvern în care se împart cadouri la tot felul de privilegiați, sinecuri, plătiți prin deficit, și noi cu siguranță nu vom fi complici la acest lucru.

Faptul că aceste două partide acum fac front comun într-un mod extrem de deschis nu este o surpriză pentru noi. Au făcut-o deja când au votat o moțiune împotriva Dianei Buzoianu, au făcut-o atunci când au amânat votul pentru Avocatul Poporului și acum o fac aruncând în aer acest guvern”, a declarat președintele USR.

