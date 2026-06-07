Armata americană a anunţat doborârea unor drone iraniene în strâmtoarea Ormuz

Sursă: realitatea.net

Armata americană a transmis pe canalele oficiale că a doborât două drone de luptă iraniene în strâmtoarea Ormuz. Dispozitivele ar fi amenințat traficul maritim internațional.

Aceste drone reprezentau o ameninţare pentru traficul maritim internaţional din strâmtoare, a afirmat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru Orientul Mijlociu, într-o postare pe platforma X, scrie Agerpres.

„Forţele americane rămân poziţionate şi pregătite să continue apărarea împotriva agresiunii iraniene”, a adăugat acesta.

Sâmbătă dimineaţă, în pofida armistiţiului şi a negocierilor în curs pentru încheierea războiului, s-au produs din nou atacuri reciproce în regiunea Golfului.

Armata americană a declarat că a atacat instalaţii radar iraniene, iar la scurt timp Teheranul a lansat rachete balistice asupra Kuweitului şi Bahreinului, precizând că a ţintit baze militare americane; armata americană a asigurat că atacul a eşuat.