Uniunea Europeană lovește Google cu o amendă uriașă. SUA avertizează că pot apărea probleme în relațiile bilaterale

Publicat 23 iul. 2026, 23:29 Sursă Agerpres

Amenda de 890 de milioane de euro dată de Uniunea Europeană Google ''creează incertitudine'' în relațiile comerciale cu SUA, a avertizat joi, într-un comunicat, reprezentantul Casei Albe pentru Comerț, Jamieson Greer, relatează AFP și Reuters.

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