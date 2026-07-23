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Uniunea Europeană lovește Google cu o amendă uriașă. SUA avertizează că pot apărea probleme în relațiile bilaterale

Uniunea Europeană lovește Google cu o amendă uriașă

Uniunea Europeană lovește Google cu o amendă uriașă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 23:29
SursăAgerpres

Amenda de 890 de milioane de euro dată de Uniunea Europeană Google ''creează incertitudine'' în relațiile comerciale cu SUA, a avertizat joi, într-un comunicat, reprezentantul Casei Albe pentru Comerț, Jamieson Greer, relatează AFP și Reuters.

''UE afirmă cu regularitate că își dorește stabilitate și predictibilitate în relațiile noastre comerciale, dar acest tip de acțiune creează o incertitudine majoră pentru exporturile americane de bunuri și servicii'', a avertizat Jamieson Greer, care vede în aceasta un ''veritabil risc pentru menținerea stabilității transatlantice''.

UE a aplicat joi o amendă totală de 890 de milioane de euro Google, pentru atingeri aduse concurenței în căutările online și în magazinul de aplicații Google Play, cu riscul unei noi crize cu Washingtonul.

Această sumă totală reprezintă sancțiunea cea mai ridicată decisă de Bruxelles împotriva unei companii în baza regulamentului european privind piețele digitale (DMA), o lege care vizează reprimarea abuzurilor de poziție dominantă a giganților din domeniul tehnologiei.

În detaliu, Google a fost sancționată cu o amendă de 460 de milioane de euro pentru că și-a favorizat propriile servicii (precum comparatoare de prețuri, de zboruri sau hoteluri) în rezultatele motorului său de căutare, Google Search.

La asta se adaugă o amendă de 430 de milioane de euro, pentru că i-a împiedicat pe dezvoltatorii care utilizează magazinul său de aplicații, Play Store, să se orienteze spre alte puncte de vânzare virtuală.

Această practică, numită anti-steering, este strict interzisă de DMA.

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