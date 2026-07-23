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Extern· 1 min citire
Uniunea Europeană lovește Google cu o amendă uriașă. SUA avertizează că pot apărea probleme în relațiile bilaterale
Uniunea Europeană lovește Google cu o amendă uriașă
Publicat23 iul. 2026, 23:29
SursăAgerpres
Amenda de 890 de milioane de euro dată de Uniunea Europeană Google ''creează incertitudine'' în relațiile comerciale cu SUA, a avertizat joi, într-un comunicat, reprezentantul Casei Albe pentru Comerț, Jamieson Greer, relatează AFP și Reuters.
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