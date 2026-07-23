Tragedie în armata Cehiei. Un militar a murit, iar alți trei au fost răniți după prăbușirea unui elicopter Venom

Un militar și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți după prăbușirea unui elicopter militar Venom pe o bază aeriană din sud-estul Cehiei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.
Accident grav pe o bază militară din Cehia
Un grav accident aviatic s-a produs joi pe teritoriul unei baze aeriene din sud-estul Cehiei, unde un elicopter militar de tip UH-1Y Venom s-a prăbușit în timpul unei misiuni. În urma incidentului, un militar și-a pierdut viața, iar alți trei au fost transportați la spital cu diverse răni.
Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului, iar circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de o comisie specială, conform AFP.
Elicopterul s-a prăbușit la baza aeriană Namest nad Oslavou
Potrivit armatei cehe, accidentul a avut loc la Baza Aeriană 22 din Namest nad Oslavou, situată la aproximativ 200 de kilometri sud-est de capitala Praga.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, reprezentanții armatei au confirmat că un elicopter de tip Venom s-a prăbușit în incinta bazei și că echipele de salvare au fost mobilizate imediat.
Un militar a murit, iar trei au fost răniți
Serviciile de urgență din regiunea Vysočina au anunțat că unul dintre ocupanții aeronavei a fost declarat decedat la locul accidentului.
Alți trei militari au fost evacuați și transportați la spitale din zonă. Potrivit autorităților medicale, doi dintre răniți au suferit arsuri de gravitate medie și beneficiază de îngrijiri de specialitate.
La momentul comunicării oficiale, autoritățile nu au oferit informații despre starea celui de-al cincilea militar care se afla la bordul elicopterului.
Ministrul Apărării a transmis condoleanțe
Ministrul ceh al Apărării, Jaromír Zůna, a transmis un mesaj de solidaritate și condoleanțe familiei militarului decedat, colegilor și apropiaților acestuia.
Totodată, oficialul a anunțat că o comisie de anchetă militară va analiza toate împrejurările producerii accidentului pentru a stabili cauza exactă a prăbușirii aeronavei.
Elicopterele Venom, introduse recent în dotarea armatei cehe
Elicopterul implicat în accident face parte din flota modernă achiziționată de Cehia în cadrul procesului de modernizare a forțelor armate.
În anul 2019, autoritățile cehe au contractat cumpărarea a opt elicoptere UH-1Y Venom și patru elicoptere de atac AH-1Z Viper. Ultimele aparate Viper au fost livrate în vara anului 2024.
Pregătirea piloților și a personalului tehnic pentru operarea acestor aeronave a fost realizată cu sprijinul instructorilor militari americani, care au participat la programele de instruire desfășurate în Cehia până anul trecut.
Ancheta privind tragedia de la baza aeriană Namest nad Oslavou este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice concluziile după finalizarea investigațiilor.