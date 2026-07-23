Tragedie în armata Cehiei. Un militar a murit, iar alți trei au fost răniți după prăbușirea unui elicopter Venom

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 17:48

Un militar și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți după prăbușirea unui elicopter militar Venom pe o bază aeriană din sud-estul Cehiei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

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