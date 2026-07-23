Elon Musk, deranjat de distribuția din „Odiseea”, promite un film făcut cu inteligență artificială „corect din punct de vedere istoric”

Elon Musk a anunțat că platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, va realiza o adaptare cinematografică a epopeii „Odiseea”, despre care spune că va respecta cât mai fidel opera lui Homer. Miliardarul susține că producția va fi finalizată până la sfârșitul acestui an și promite o versiune pe care o descrie drept „corectă din punct de vedere istoric”.
Anunțul vine la scurt timp după succesul înregistrat de filmul „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, producție pe care Musk a criticat-o încă dinainte de lansare.
Musk promite o adaptare fidelă epopeii lui Homer
Într-o postare publicată pe platforma X, Elon Musk a dezvăluit că Grok Imagine lucrează la o ecranizare a celebrei opere atribuite lui Homer. Mesajul a fost însoțit de un videoclip de aproximativ trei minute, despre care antreprenorul afirmă că a fost generat cu ajutorul platformei de inteligență artificială.
Potrivit lui Musk, noul lungmetraj ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acestui an și va urmări să redea cât mai fidel povestea originală.
Criticile lui Elon Musk la adresa filmului lui Christopher Nolan
Anunțul vine după lansarea filmului „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, care a avut încasări importante la box office și a fost primit favorabil atât de critici, cât și de public.
Cu toate acestea, Elon Musk și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de distribuția aleasă de regizor.
Printre criticile formulate s-au numărat comentarii privind prezența actorilor Lupita Nyong'o și Elliot Page în distribuție. În postările sale, Musk a susținut că Nolan ar urmări obținerea unor premii și că ar fi făcut compromisuri în privința propriei viziuni artistice.
Lupita Nyong'o a răspuns criticilor
Actrița Lupita Nyong'o a respins afirmațiile lui Elon Musk și a explicat că distribuția filmului reflectă diversitatea societății actuale.
„Distribuția noastră reprezintă lumea în care trăim. Critici vor exista indiferent dacă aleg să răspund sau nu”, a declarat actrița.
Christopher Nolan nu crede că inteligența artificială poate înlocui creativitatea umană
Regizorul Christopher Nolan și-a exprimat, la rândul său, rezervele cu privire la posibilitatea ca inteligența artificială să înlocuiască procesul creativ.
„Ideea că va înlocui în totalitate oamenii și creativitatea umană mi se pare lipsită de fundament”, a declarat Nolan, adăugând că nu a mai întâlnit o tehnologie care să beneficieze de un sprijin atât de puternic din partea investitorilor și a industriei tehnologice, dar care să fie privită cu atât de multă rezervă de o parte a publicului.
Adaptarea lui Nolan a deschis o dezbatere și în mediul academic
Filmul regizat de Christopher Nolan a stârnit discuții și în rândul specialiștilor în literatura Greciei antice.
Emily Wilson, profesoară de studii clasice la Universitatea din Pennsylvania, consideră că pelicula a readus în atenția publicului epopeea lui Homer, însă apreciază că o parte dintre temele esențiale ale operei au fost diminuate în adaptarea cinematografică.
La rândul său, scriitorul și traducătorul Daniel Mendelsohn a afirmat că Nolan a reinterpretat în mod semnificativ personajul Odiseu, transformându-l într-un protagonist apropiat de stilul și universul artistic caracteristice propriilor sale filme.