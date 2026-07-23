Elon Musk, deranjat de distribuția din „Odiseea”, promite un film făcut cu inteligență artificială „corect din punct de vedere istoric”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 16:38

Elon Musk a anunțat că platforma sa de inteligență artificială, Grok Imagine, va realiza o adaptare cinematografică a epopeii „Odiseea”, despre care spune că va respecta cât mai fidel opera lui Homer. Miliardarul susține că producția va fi finalizată până la sfârșitul acestui an și promite o versiune pe care o descrie drept „corectă din punct de vedere istoric”.

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