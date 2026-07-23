Val de arestări în cercul apropiaților lui Vladimir Putin. Presa britanică scrie că elita de la Kremlin se teme de o amplă epurare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 15:18

Un nou val de arestări răsunătoare provoacă teamă în cercurile de putere de la Moscova. Oameni de afaceri, foști oficiali, comandanți militari și apropiați ai lui Vladimir Putin au ajuns în arest, iar cei considerați până acum intangibili se tem că ar putea deveni următoarele ținte.

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