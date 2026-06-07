Astăzi este lăsatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pave

Sursă: realitatea.net

Biserica Ortodoxă marchează azi Lăsatul Secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, momentul care precede intrarea în postul dedicat celor doi mari apostoli.

Tradiția spune că, în această zi, credincioșii pun pe masă preparate „de dulce”, fiind ultima ocazie în care se consumă carne, ouă, lapte sau brânză înainte de începerea postului.

Potrivit CreștinOrtodox.ro , bucatele rămase după masa de Lăsatul Secului pot fi oferite ca pomană pentru cei adormiți, un obicei păstrat în multe zone ale țării.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o durată variabilă, în funcție de data Paștelui. În 2026, perioada de post începe pe 8 iunie și se încheie în ajunul sărbătorii din 29 iunie.

Credincioșii au mai multe zile cu dezlegare la pește în această perioadă.