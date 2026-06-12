Imagini explozive: frații Tate, pe tancuri rusești

Sursă: Realitatea PLUS

Frații Tate au publicat imagini din Rusia în care apar îmbrăcați în uniforme militare rusești, într-un cadru care pare un poligon de instrucție al armatei Kremlinului. În videoclipuri, cei doi sunt surprinși în timp ce conduc un tanc, mânuiesc arme și chiar folosesc un aruncător de flăcări, totul pe fundalul unor momente filmate cu tentă de demonstrație militară.

Ucraina reacționează oficial după imaginile controversate

Imaginile au devenit rapid virale și au declanșat reacții puternice pe rețelele sociale.

Unele voci au mers până la a cere ca aceștia să fie atacați cu drone de către armata ucraineană.

În acest context tensionat , Kievul a intervenit rapid cu o poziție oficială clară: frații Tate nu sunt considerați ținte militare legitime, deoarece nu se află într-o zonă de luptă și nu participă direct la operațiuni de război.

A te urca pe un tanc doar pentru a deveni faimos pe internet nu este suficient pentru a fi considerat combatant, au mai transmis oficialii ucraineni.