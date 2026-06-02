Frații Tate, primiți cu onoruri la Moscova. Cei doi sunt vizați de dosare grele în România și Marea Britanie – VIDEO

Controversații frați Andrew și Tristan Tate au ajuns la Moscova, unde li s-a pregătit o primire spectaculoasă, cu un ansamblu folcloric care a interpretat dansuri tradiționale. Cei doi influenceri, cercetați penal în România și Marea Britanie pentru infracțiuni precum trafi de persone,organizare de grup infracțioanbl și incitare la ură sau discriminare.

Evenimentul a fost reflectat diferit pe rețelele de socializare din Rusia și Ucraina. În spațiul rusesc, tonul a fost mai degrabă neutru, chiar relaxat, fiind amintit inclusiv faptul că cei doi influenceri controversați au putut călători și în Statele Unite. În schimb, platformele ucrainene au pus accentul pe numeroasele probleme penale ale fraților Tate și pe modelul lor de „masculinitate toxică”.

Vizita lor în Rusia vine în timp ce Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este cercetat în România de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane, viol, constituirea unui grup infracțional organizat și, separat, pentru incitare la ură sau discriminare , în formă continuată. Dosarele sunt încă în lucru, iar ancheta se află în fază avansată.

În Marea Britanie, Andrew Tate a fost anterior investigat pentru agresiune sexuală și viol în plângeri depuse între 2012 și 2015, însă procurorii britanici au închis cazul în 2019, invocând „probleme procedurale” și imposibilitatea obținerii unor probe suplimentare.

Ulterior, patru femei au depus mărturii publice, iar cazul a fost redeschis în atenția opiniei publice, însă nu a mai fost reluat penal.

Frații Tate au negat constant toate acuzațiile, susținând că sunt victimele unei „vânători politice”.