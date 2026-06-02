Adversara pe care ar fi putut-o întâlni Sorana Cîrstea în semifinale la Roland Garros. Duel ucrainean în sferturi
Marta Kostiuk
Marta Kostiuk a scris marți una dintre cele mai importante pagini din cariera sa, calificându-se în premieră într-o semifinală de Grand Slam după ce a învins-o pe compatrioata Elina Svitolina cu 6-3, 2-6, 6-2, într-un meci disputat la Roland Garros.
Kostiuk, 23 de ani și numărul 15 mondial, a avut nevoie de o oră și 49 de minute pentru a o domina în final pe Svitolina, în ciuda unui set doi pierdut categoric.
Marta Kostiuk - Mirra Andreeva, semifinala de foc la Roland Garros
Ucraineanaca rămâne neînvinsă pe zgură în 2026 și vine după o victorie de răsunet în optimi, când a eliminat-o pe Iga Swiatek, de patru ori câștigătoare la Paris.
Pentru Elina Svitolina, 31 de ani și numărul 7 mondial, parcursul parizian se încheie din nou înainte de semifinale, o barieră pe care jucătoarea ucraineană nu a reușit niciodată să o treacă pe zgura de la Roland Garros.
În semifinale, Kostiuk o va înfrunta pe rusoaica Mirra Andreeva (8 WTA), care a trecut fără emoții de românca Sorana Cîrstea (18 WTA), scor 6-0, 6-3, în doar 56 de minute.
