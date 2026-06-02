Porc la proțap și fum de grătar lângă radarele de miliarde de dolari de la Deveselu. Cu ce ocazie au încins americanii o petrecere pe cinste

Baza de la Deveselu, unde funcționează sistemul american de apărare antirachetă Aegis Ashore, a fost gazda unei aniversări speciale.

La un deceniu de la momentul în care instalația a devenit operațională, reprezentanții Statelor Unite au organizat o serie de evenimente dedicate marcării celor zece ani de activitate ai unuia dintre cele mai importante obiective militare de pe flancul estic al NATO.

Evenimentul a fost evidențiat și de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, care a subliniat importanța sistemului pentru capacitatea de apărare și descurajare a Alianței Nord-Atlantice, dar și pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre România și SUA.

Mesaj transmis de Ambasada SUA

Pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții ambasadei au redistribuit o postare publicată de U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet, prin care a fost marcată aniversarea celor zece ani de la operaționalizarea sistemului Aegis Ashore din România.

Mesajul transmis cu această ocazie a evidențiat atât componenta militară a misiunii, cât și atmosfera festivă în care a fost sărbătorit momentul.

„La mulți ani cu ocazia împlinirii a 10 ani de la operaționalizarea Sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore din România!

Am sărbătorit un deceniu de pregătire, descurajare și parteneriat alături de aliații noștri români prin tăierea unui tort aniversar, o zi plină de competiții sportive și o tradițională friptură de porc românească.”

Atmosferă de sărbătoare lângă unul dintre cele mai importante obiective militare din regiune

Aniversarea nu s-a rezumat la discursuri și mesaje oficiale. Programul pregătit pentru marcarea celor zece ani de activitate a inclus competiții sportive, momente festive și un tort aniversar dedicat acestui prag simbolic.

Totodată, organizatorii au ales să includă și un element specific tradițiilor locale, participanții fiind serviți cu friptură de porc pregătită în stil românesc.

Imaginea unei petreceri câmpenești, cu fum de grătar și preparate tradiționale, a contrastat cu decorul dominat de infrastructura militară de înaltă tehnologie a sistemului antirachetă, investiție strategică de miliarde de dolari și element esențial al arhitecturii defensive a NATO.

Comandantul bazei: „Alianța este pregătită”

Cu prilejul aniversării, comandorul Carleigh Gregory, comandantul bazei de la Deveselu, a transmis un mesaj privind rolul pe care instalația îl joacă în cadrul sistemului defensiv al Alianței.

„Ceea ce facem aici în fiecare zi transmite un mesaj clar: Alianța este pregătită”, a declarat comandorul Carleigh Gregory.

La zece ani de la intrarea în funcțiune a sistemului Aegis Ashore, autoritățile americane au folosit momentul aniversar pentru a evidenția cooperarea militară dintre România și Statele Unite, precum și contribuția bazei de la Deveselu la securitatea NATO în regiunea Europei de Est.