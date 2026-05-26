Armistițiul e în aer. Noi ciocniri între SUA și Iran

Armata americană a efectuat noi atacuri în sudul Iranului. Acestea au vizat amplasamente de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene. Chiar și așa, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că un acord între America și Iran ar putea fi încă posibil în următoarele zile.

Marco Rubio: „Acordul rămâne pe masă, așteptăm un răspuns!”

Forțele americane au atacat situri de rachete din sudul Iranului și nave, a anunțat Comandamentul Central al SUA. Potrivit unui oficial american de rang înalt, două ambarcațiuni iraniene au fost observate în timp ce amplasau mine în Strâmtoarea Ormuz. Armata americană a eliminat ambele nave ale Corpului Gardienilor Revoluției.

Atacurile au avut loc în contextul în care negociatorii iranieni de rang înalt au sosit la Doha pentru ultima rundă de discuții menite să pună capăt conflictului care durează de trei luni de zile.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că există încă șanse pentru un acord cu Iranul, în ciuda ultimelor operațiuni militare desfășurate de Statele Unite în sudul țării. Oficialul american a transmis că decizia finală depinde de evoluția negocierilor și de poziția liderului de la Casa Albă.