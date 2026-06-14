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SUA construiesc un nou avion al APOCALIPSEI

Avion SUA

Avion SUA

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 11:25
SursăRealitatea PLUS

Statele Unite pregătesc un nou „Avion al Apocalipsei”, o aeronavă ce va costa peste 2,2 miliarde de dolari, construită pentru cele mai negre scenarii imaginabile.

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Avionul este conceput să funcționeze ca centru de comandă zburător în cazul unui război nuclear, al unui atac devastator asupra SUA sau al unei crize care ar scoate din funcțiune centrele de comandă de la sol.

Cu alte cuvinte, chiar dacă infrastructura strategică ar fi distrusă, conducerea militară și politică a Statelor Unite ar putea continua să coordoneze operațiunile din aer.

Aeronava va fi conectat la unul dintre cel mai cele mai sensibile și importante structuri de comunicații militare ale SUA.

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