Ucraina a atacat o fabrică chimică din Rusia. Incendiu puternic la uzina Azot din regiunea Tula

Un nou atac atribuit Ucrainei a vizat infrastructura industrială din Rusia, după ce o importantă fabrică de produse chimice din regiunea Tula a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică și face parte din seria operațiunilor prin care Kievul încearcă să afecteze capacitatea logistică și industrială a Moscovei.
Fabrica Azot din Novomoskovsk, afectată de un atac cu drone
Potrivit informațiilor apărute pe canale independente de monitorizare și preluate de presa internațională, uzina chimică Azot din orașul Novomoskovsk, regiunea Tula, a fost lovită în timpul unui atac aerian desfășurat în cursul nopții.
În urma impactului, la instalația industrială a izbucnit un incendiu de proporții, imaginile distribuite pe rețelele sociale surprinzând coloane de fum și flăcări vizibile de la mare distanță.
Localitatea Novomoskovsk este situată la aproximativ 395 de kilometri de granița cu Ucraina, ceea ce evidențiază raza extinsă de acțiune a dronelor utilizate în astfel de operațiuni.
Atacurile asupra infrastructurii ruse continuă
De la începutul conflictului, autoritățile de la Kiev au intensificat loviturile asupra unor obiective considerate importante pentru efortul militar rus. Printre țintele vizate se numără depozite de combustibil, rafinării, baze logistice și instalații industriale care susțin activitățile armatei ruse.
Fabrica Azot nu este la primul incident de acest fel. Potrivit informațiilor disponibile, unitatea industrială a mai fost vizată de atacuri cu drone și în ultimele săptămâni, inclusiv la finalul lunii mai și la începutul lunii iunie.
Incendiu și la o rafinărie din regiunea Krasnodar
Atacul din Tula vine la doar câteva zile după un alt incident major produs pe teritoriul Rusiei. Pe 11 iunie, o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar a fost afectată de un incendiu izbucnit în urma unei operațiuni atribuite forțelor ucrainene.
Este vorba despre rafinăria Afipski, una dintre cele mai importante instalații de procesare a petrolului din sudul Federației Ruse. Unitatea produce carburanți, motorină, distilate petroliere și alte produse esențiale pentru piața energetică și pentru sectorul industrial.
Strategia Kievului: lovirea infrastructurii cu rol strategic
Analiștii militari consideră că atacurile asupra obiectivelor industriale și energetice urmăresc reducerea capacității Rusiei de a susține operațiunile militare pe termen lung. În ultimele luni, numărul atacurilor cu drone asupra unor instalații aflate la sute de kilometri de front a crescut semnificativ.
Deși autoritățile ruse anunță frecvent interceptarea dronelor, incidentele care provoacă incendii sau avarii demonstrează vulnerabilitatea unor obiective strategice aflate în interiorul teritoriului rus.