Ucraina a atacat o fabrică chimică din Rusia. Incendiu puternic la uzina Azot din regiunea Tula

Publicat 14 iun. 2026, 08:12 Actualizat 14 iun. 2026, 08:16

Un nou atac atribuit Ucrainei a vizat infrastructura industrială din Rusia, după ce o importantă fabrică de produse chimice din regiunea Tula a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică și face parte din seria operațiunilor prin care Kievul încearcă să afecteze capacitatea logistică și industrială a Moscovei.

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