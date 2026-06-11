În plin război, Ucraina redeschide litoralul de la Marea Neagră. Sunt disponibile 13 plaje la Odesa

Sursă: Realitatea.Net

Treisprezece zone de plajă din Odesa au fost redeschise publicului, după ce autoritățile ucrainene le-au verificat și le-au declarat sigure pentru populație. Măsura vine în contextul unor controale riguroase menite să asigure respectarea normelor de securitate impuse de starea de război.

Guvernatorul regiunii Odesa, Ivan Kiper, a anunțat că 13 zone de plajă au fost oficial redeschise publicului, decizia fiind luată în urma unor verificări riguroase realizate în colaborare cu armata ucraineană. Printre locațiile care au primit undă verde se numără Arkadia, cea mai faimoasă plajă din Odesa și un hub important pentru divertisment, renumită pentru hotelurile, restaurantele și cluburile sale. Pe listă se mai află plaje extrem de frecventate precum Zolotîi Bereh („Plaja de Aur”), Delfin, Chaika și Kurortnîi, zonă recunoscută tradițional pentru recreere și tratamente balneare. În plus, autoritățile au inclus în circuitul public plaja municipală destinată persoanelor cu dizabilități și plaja incluzivă „Bez Mezh” („Fără limite”), special amenajată pentru persoanele cu nevoi speciale.

Pentru a fi declarate conforme cu noile cerințe din contextul stării de război, toate aceste zone au fost dotate cu măsuri stricte de protecție. Guvernatorul a subliniat că accesul publicului a fost permis doar după ce s-a asigurat disponibilitatea serviciilor de salvare și, mai ales, accesul rapid la adăposturi antiaeriene în cazul unor atacuri. Deși lista plajelor sigure ar putea fi extinsă în perioada următoare, Ivan Kiper a lansat un apel la prudență către cetățeni, îndemnându-i să se relaxeze, dar să rămână extrem de atenți la alertele aeriene și la recomandările serviciilor de urgență.

Litoralul ucrainean al Mării Negre a fost profund afectat de invazia rusă declanșată în februarie 2022, accesul la plaje fiind complet interzis inițial din cauza riscurilor majore provocate de atacurile cu rachete, drone sau de prezența minelor marine derivante. Primele porțiuni de plajă au fost redate publicului abia în august 2023, după operațiuni complexe de deminare și instalarea unor bariere speciale de protecție în apă. Cu toate acestea, pericolul rămâne unul real: regiunea Odesa continuă să fie o țintă constantă a bombardamentelor rusești, ultimele atacuri cu drone din luna mai lovind infrastructura portuară, avariind clădiri de locuințe și soldându-se cu răniți în rândul civililor.