UE interzice inteligența artificială care poate „dezbrăca” oameni fără acord. Când intră în vigoare noua măsură

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 16:58

Parlamentul European a aprobat o interdicție la nivelul Uniunii Europene pentru serviciile de inteligență artificială care pot „dezbrăca” oamenii fără consimțământul lor. Măsura vizează instrumentele care pot crea imagini false, dar foarte realiste, pornind de la fotografii reale ale unor persoane.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre chatbot inteligenta artificiala