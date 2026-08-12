O motocicletă din al doilea război mondial a fost scoasă din Dunăre în stare impecabilă

Publicat 12 aug. 2026, 21:36 Actualizat 12 aug. 2026, 21:39 Sursă euronews.com, yahoo news

O motocicletă militară germană din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, recuperată din Dunăre la Budapesta, a ajuns în atenția presei internaționale după ce nivelul scăzut al apei a scos la iveală vehiculul ascuns în albia fluviului. După recuperare și curățare, motocicleta s-a dovedit a fi într-o stare remarcabilă de conservare.

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