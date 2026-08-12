O motocicletă din al doilea război mondial a fost scoasă din Dunăre în stare impecabilă
Foto: euronews.com
O motocicletă militară germană din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, recuperată din Dunăre la Budapesta, a ajuns în atenția presei internaționale după ce nivelul scăzut al apei a scos la iveală vehiculul ascuns în albia fluviului. După recuperare și curățare, motocicleta s-a dovedit a fi într-o stare remarcabilă de conservare.
Descoperirea a fost relatată de publicații din mai multe țări, iar imaginile cu motocicleta recuperată din Dunăre au circulat în presa internațională, de la Times of India, Euronews, și până la Daily Mirror și Yahoo news.
Potrivit Institutului și Muzeului Maghiar de Istorie Militară, motocicleta este un model DKW NZ 350-1, produs în ultimii ani ai războiului pentru utilizare militară.
Motocicleta a fost scoasă din Dunăre pe 2 august
Vehiculul a fost recuperat pe 2 august, din zona Batthyány Square din Budapesta, chiar în apropierea Parlamentului ungar. Nivelul neobișnuit de scăzut al Dunării a permis descoperirea obiectului care se afla în albia fluviului.
Motocicleta era aproape complet intactă atunci când a fost scoasă din apă. Fiind îmbibată cu apă și acoperită cu noroi, aceasta cântărea la momentul recuperării mai mult de 200 de kilograme.
După scoaterea din Dunăre, motocicleta a fost transportată într-un hangar al muzeului din Budapesta, unde este în prezent curățată și conservată.
Modelul identificat este DKW NZ 350-1, o variantă destinată în mod special utilizării în timpul războiului și produsă în perioada 1944-1945. Până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost fabricate puțin sub 12.000 de exemplare.
Un model considerat robust și fiabil
Modelele DKW NZ 250 și NZ 350 erau considerate la vremea respectivă motociclete robuste și fiabile. Experiențele acumulate în timpul războiului au determinat dezvoltarea unei versiuni adaptate condițiilor militare.
Începând din 1944, DKW NZ 350-1 a fost produsă special pentru necesitățile războiului.
Unul dintre detaliile tehnice ale motocicletei recuperate poate trece ușor neobservat. Pe cadrul din spate exista un fel de „aripioară” sau dispozitiv destinat îndepărtării noroiului și zăpezii.
Rolul acestei modificări era să împiedice acumularea noroiului sau a zăpezii pe anvelopă și pătrunderea acestora ulterior în mecanismul de transmisie pe lanț. Potrivit informațiilor disponibile, soluția ar fi fost inspirată de experiențele din timpul iernii rusești.
Un alt element care a atras atenția este blocul motor realizat din fontă cenușie, un aliaj de fontă cu un conținut ridicat de grafit. Utilizarea acestui material era legată, printre altele, de lipsa aluminiului în perioada războiului.
Informațiile disponibile până acum nu permit însă stabilirea cu exactitate a zilei sau lunii în care a fost fabricată motocicleta descoperită la Budapesta.
Cum a ajuns DKW să producă motociclete pentru Wehrmacht
Compania DKW își are originile în activitatea inginerului danez Jørgen Skafte Rasmussen. În 1907, acesta a înființat la Zschopau, în Saxonia, o companie specializată inițial în construcții mecanice și tehnologie bazată pe motoare cu abur.
Numele DKW a apărut ulterior și provenea inițial de la „Dampfkraftwagen”, expresie germană care înseamnă „vehicul propulsat cu abur”.
În 1922, la Zschopau a fost produs primul motor în doi timpi DKW. Compania s-a dezvoltat rapid, iar în anii care au urmat a devenit unul dintre cei mai importanți producători de motociclete din Germania.
În 1932, DKW a fuzionat cu Audi, Horch și Wanderer, formând Auto Union AG. În cadrul noului grup industrial, fabrica DKW din Zschopau a rămas principalul centru pentru producția de motociclete și motoare.
Fabrica DKW a fost implicată în reînarmarea Germaniei
În anii 1930, DKW a ajuns tot mai implicată în procesul de reînarmare a Germaniei. Modelul NZ 350 a fost produs și în număr mare pentru Wehrmacht.
Importanța fabricii de la Zschopau poate fi observată și în cifrele de producție. În 1934, de pe linia de fabricație ieșea motocicleta DKW cu numărul 350.000, iar în 1939 compania atingea pragul de 500.000 de motociclete produse.
Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, producția destinată pieței civile a fost redusă treptat, iar fabrica și-a orientat tot mai mult activitatea către necesitățile militare.
DKW NZ 350-1 recuperată acum din Dunăre face parte din această etapă târzie a producției.
Povestea motocicletei a continuat în Uniunea Sovietică
După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, fabrica DKW din Zschopau a fost demontată de autoritățile sovietice de ocupație.
Utilajele și echipamentele au fost transportate în Uniunea Sovietică, iar mai mulți ingineri DKW din Zschopau au fost trimiși la Izhevsk, unde au contribuit la reconstruirea producției de motociclete.
Astfel, povestea modelului NZ 350 nu s-a încheiat odată cu războiul. Începând din 1946, în Uniunea Sovietică a fost produs modelul IZh-350, bazat într-o mare măsură pe DKW NZ 350.
Până în 1951 au fost fabricate peste 127.000 de astfel de motociclete.
Alte echipamente militare au fost găsite în albia Dunării
Motocicleta nu a fost singurul obiect militar descoperit în zona în care aceasta a fost recuperată.
În ultimele zile, în albia secată a Dunării au fost identificate și alte componente ale echipamentului militar original. Printre acestea se numără o canistră de combustibil, un Y-strap și un suport pentru baionetă.
Y-strap-ul era un ham din piele purtat peste umeri și prevăzut cu curele suplimentare care se uneau în partea din față și din spate. Acesta era utilizat pentru prinderea echipamentului de corp, precum sacul pentru pâine, cartușe sau recipiente pentru apă.
Denumirea de „Y” provine de la forma bretelelor de umăr.
Suportul pentru baionetă era piesa destinată fixării acesteia de centură sau de un alt element al echipamentului. Baioneta era păstrată în acest suport atunci când nu era montată pe pușcă.
Sub motocicletă au fost găsite rămășițele a doi soldați germani
Descoperirea a căpătat o importanță suplimentară după identificarea rămășițelor pământești a doi soldați germani sub motocicletă.
Plăcuțele lor de identificare s-au păstrat complet, iar acestea ar putea permite, pentru prima dată după mai bine de 80 de ani, stabilirea identității celor doi militari și obținerea unor informații despre ceea ce li s-a întâmplat.
Printre obiectele recuperate se află și un așa-numit „Kuban” sleeve shield, un însemn purtat pe mânecă.
Acest element ar putea indica faptul că persoana care îl purta servise anterior în zona capului de pod Kuban, în Caucaz.
Nu este clar dacă cei doi soldați se aflau pe motocicletă când au murit
În prezent, ipoteza luată în calcul este că cei doi militari ale căror rămășițe au fost descoperite sub motocicletă erau chiar conducătorul și pasagerul vehiculului.
Există însă și o altă posibilitate.
Institutul Maghiar de Istorie Militară consideră că locul în care a fost găsită motocicleta ar fi putut fi folosit ca groapă pentru moloz sau deșeuri în perioada de după încheierea asediului.
Potrivit acestei ipoteze, în acel loc ar fi putut fi aruncate, după război, diferite materiale provenite din timpul conflictului, inclusiv muniție și echipament militar.
Prin urmare, obiectele descoperite împreună cu motocicleta nu permit, deocamdată, stabilirea cu certitudine a faptului că cei doi soldați se aflau pe DKW în momentul în care și-au pierdut viața.
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