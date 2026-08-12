Kremlinul a ieșit la cumpărături de frica dronelor ucrainene. Cererea de echipamente anti-drone a crescut de 6,6 ori

Publicat 12 aug. 2026, 18:39 Sursă Agerpres

Cererea de sisteme de apărare împotriva dronelor din partea companiilor private din Rusia a crescut de 6,6 ori în prima jumătate a anului 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul campaniei susținute de atacuri ucrainene cu drone, scrie miercuri presa rusă, preluată de agenția EFE.

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