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Un F-16 s-a prăbușit în Turcia în timpul unui exercițiu. Ce se știe despre accident

F-16. Foto: Profimedia

F-16. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 17:06
SursăAgerpres

Un avion vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbușit miercuri fără să facă victime în provincia Yalova, în nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul turc al Apărării, citat de AFP și Reuters.

'Un avion F-16 al Forțelor aeriene s-a prăbușit la Yalova în cadrul unui zbor de antrenament.Pilotul s-a catapultat și a supraviețuit', a indicat ministerul într-un comunicat.

'Cauzele accidentului vor fi stabilite după o anchetă aprofundată', a anunțat ministerul, fără a menționa eventualele pagube la locul prăbușirii aparatului de zbor, situat la sud-est de Istanbul, aproape de Marea Marmara.

Imagini cu prăbușirea avionului difuzate de agenția privată turcă IHA arată o explozie urmată de două coloane groase și distincte de fum, una albă, cealaltă neagră, într-o zonă în care pare să nu existe clădiri de locuit.

Potrivit postului privat turc NTV, avionul s-a prăbușit în apropierea unei baze aeriene.

Pilotul a fost spitalizat, iar mai multe echipe de intervenție au fost trimise la locul unde a căzut avionul, a relatat același canal de televiziune.

Un F-16 al armatei turce s-a prăbușit deja în februarie în vestul Turciei; atunci pilotul nu a supraviețuit, amintește AFP.

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