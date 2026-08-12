Un F-16 s-a prăbușit în Turcia în timpul unui exercițiu. Ce se știe despre accident

Publicat 12 aug. 2026, 17:06 Sursă Agerpres

Un avion vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbușit miercuri fără să facă victime în provincia Yalova, în nord-vestul Turciei, a anunțat Ministerul turc al Apărării, citat de AFP și Reuters.

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