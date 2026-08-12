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Extern· 2 min citire
Româncă arestată în Italia după ce și-ar fi răpit nepoata de 10 zile din spital. Voia să ajungă cu bebelușul în România
Carabinieri
O româncă a fost arestată în Italia după ce și-ar fi răpit nepoata în vârstă de doar 10 zile dintr-un spital din provincia Caserta și ar fi încercat să ajungă cu ea în România. Mașina în care se afla femeia, alături de soțul său și de nou-născută, a fost oprită de polițiști pe autostrada A1, în zona Florenței.
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