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Româncă arestată în Italia după ce și-ar fi răpit nepoata de 10 zile din spital. Voia să ajungă cu bebelușul în România

Carabinieri

Carabinieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:20

O româncă a fost arestată în Italia după ce și-ar fi răpit nepoata în vârstă de doar 10 zile dintr-un spital din provincia Caserta și ar fi încercat să ajungă cu ea în România. Mașina în care se afla femeia, alături de soțul său și de nou-născută, a fost oprită de polițiști pe autostrada A1, în zona Florenței.

Fetița de 10 zile a dispărut din spital

Alarma a fost dată de reprezentanții spitalului în care se aflau copilul și mama sa. Potrivit presei italiene, mama fetiței este foarte tânără și ar putea fi minoră. Motivul răpirii ar fi fost legat de o hotărâre a instanței prin care aceasta urma să piardă custodia copilului. Nou-născuta a dispărut din spital în seara zilei de duminică, 9 august. Bunica maternă, de naționalitate română, ar fi luat copilul și ar fi plecat împreună cu soțul său la bordul unei mașini, cu intenția de a ajunge în România. Femeia se afla deja în arest la domiciliu, astfel că prin plecarea sa ar fi încălcat și măsura dispusă anterior de autorități, conform Napolitoday.com.

Mașina a fost urmărită și oprită pe autostrada A1

După dispariția fetiței, polițiștii din Caserta și Marcianise au început imediat verificările pentru identificarea autoturismului folosit de cei doi. Anchetatorii au reușit să stabilească rapid traseul mașinii și direcția în care aceasta se deplasa. În operațiune au fost implicați ulterior și polițiști din Florența, dar și Poliția Rutieră. Mașina a fost localizată luni, 10 august, pe autostrada A1, în apropiere de Florența. A urmat o urmărire pe autostradă, în condițiile în care în autoturism se afla și bebelușul de numai 10 zile. Polițiștii au reușit în cele din urmă să oprească vehiculul înainte ca cei doi să părăsească Italia.

Nou-născuta a fost dusă la spital

Fetița a fost preluată de autorități și transportată la Spitalul Pediatric Meyer din Florența, unde a fost consultată de medici. Ulterior, copilul a fost încredințat serviciilor sociale. Bunica maternă a fost arestată și este cercetată atât pentru încălcarea arestului la domiciliu, cât și pentru răpirea nepoatei sale.

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