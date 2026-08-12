Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Putin amenință Europa cu represalii dacă sunt confiscate navele comerciale rusești
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Publicat12 aug. 2026, 12:12
Actualizat12 aug. 2026, 12:13
Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde „în aceeași manieră” dacă statele occidentale vor confisca nave comerciale rusești. Liderul de la Kremlin a făcut declarația la bordul crucișătorului purtător de rachete „Variag”, în timpul exercițiilor desfășurate de Flota rusă din Pacific.
Citește și
- 13:26Bilanțul după incendiul de pe feribotul din Bali. 172 de oameni au fost salvați, un pasager a murit
- 13:25Ana Maria Păcuraru, analiza momentului: Ucraina oprește atacurile asupra petrolierelor. Ce primește la schimb?
- 12:20Româncă arestată în Italia după ce și-ar fi răpit nepoata de 10 zile din spital. Voia să ajungă cu bebelușul în România
- 11:51Vladimir Putin, mesaj sfidător despre amenințările inteligenței artificiale: „Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News