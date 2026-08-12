Putin amenință Europa cu represalii dacă sunt confiscate navele comerciale rusești

Publicat 12 aug. 2026, 12:12 Actualizat 12 aug. 2026, 12:13

Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde „în aceeași manieră” dacă statele occidentale vor confisca nave comerciale rusești. Liderul de la Kremlin a făcut declarația la bordul crucișătorului purtător de rachete „Variag”, în timpul exercițiilor desfășurate de Flota rusă din Pacific.

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