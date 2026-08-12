Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Putin amenință Europa cu represalii dacă sunt confiscate navele comerciale rusești

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 12:12
Actualizat12 aug. 2026, 12:13

Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde „în aceeași manieră” dacă statele occidentale vor confisca nave comerciale rusești. Liderul de la Kremlin a făcut declarația la bordul crucișătorului purtător de rachete „Variag”, în timpul exercițiilor desfășurate de Flota rusă din Pacific.

„Rusia va răspunde în mod similar sechestrării navelor sale comerciale, nu doar în acele ape, ci oriunde, inclusiv în Oceanul Pacific”, a afirmat președintele rus.

Putin: Rusia va răspunde „în aceeași manieră”

Declarația survine pe fondul tensiunilor tot mai mari privind securitatea transporturilor maritime și sancțiunile impuse Moscovei după invazia rusă în Ucraina.

În paralel, Ucraina ar fi suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care utilizează portul rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră, după o solicitare transmisă de vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, potrivit Financial Times.

JD Vance ar fi intervenit pentru protejarea terminalului CPC

Kievul a acceptat să nu vizeze anumite petroliere care nu aparțin Rusiei, precum și terminalul Consorțiului Caspic de Conducte, cunoscut drept CPC. Prin acest terminal este exportat inclusiv țiței kazah care ajunge în România.

Măsura a intervenit după ce atacurile asupra unor nave, produse luna trecută, au dus la suspendarea operațiunilor de încărcare. Forțele ucrainene și-au intensificat în ultima perioadă loviturile împotriva infrastructurii energetice rusești și a altor obiective strategice, argumentând că urmăresc să reducă resursele financiare ale Moscovei pentru susținerea războiului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

putinRusiaoceanul pacificamenintareEuropanave

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe