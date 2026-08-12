Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru, analiza momentului: Ucraina oprește atacurile asupra petrolierelor. Ce primește la schimb?
Ana Maria Păcuraru
Publicat12 aug. 2026, 13:25
Actualizat12 aug. 2026, 13:28
SursăRealitatea PLUS
Ucraina a oprit atacurile cu drone asupra petrolierelor care încarcă în portul rusesc Novorossiisk, parte din ruta pe care ajunge țițeiul și în România! Decizia a fost luată în urma unei solicitări venite din partea lui JD Vance, care a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Înțelegerea cu americanii ar fi fost încheiată pentru ca ucrainienii să primească la schimb licența pentru interceptoarele Patriot.
Citește și
- 15:17Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR): „Protejarea biodiversității nu trebuie să blocheze infrastructura strategică a României!”
- 14:29AUR va ataca la CCR legea prin care Guvernul Bolojan pune pe umerii românilor povara celor peste 600 de milioane de euro către Pfizer
- 14:17George Simion: AUR va câștiga alegerila parlamentare în 2028
- 14:06Fără cuptor, mașină de spălat sau încărcarea mașinii electrice la orele de vârf. Cum vrea Bolojan să facă românii economie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News