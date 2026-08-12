Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Dâmbul de pe Dunăre, dovada unor lucrări eșuate. Diana Buzoianu trebuie să spună cine le-a autorizat și cine răspunde”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:08

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, îi solicită ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să facă publice avizele, acordurile de mediu și studiile care au stat la baza lucrărilor executate în ultimii ani pe Dunăre și să explice cine răspunde pentru efectele produse asupra regimului de curgere al fluviului.

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