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Politica· 1 min citire
Victor Negrescu cere reuniunea miniștrilor Energiei UE: „Situația energetică e gravă!”
Victor Negrescu
Publicat11 aug. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS
„România trebuie să solicite de urgență convocarea unei reuniuni extraordinare a miniștrilor energiei din Uniunea Europeană”, a spus Victor Negrescu.
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