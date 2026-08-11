Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Victor Negrescu cere reuniunea miniștrilor Energiei UE: „Situația energetică e gravă!”

Victor Negrescu

Victor Negrescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS

„România trebuie să solicite de urgență convocarea unei reuniuni extraordinare a miniștrilor energiei din Uniunea Europeană”, a spus Victor Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului UE: „Miniștrii Energiei ai UE ne pot ajuta în criza energetică!”

Într-o postare pe pagina lui de socializare, vicepreședintele Parlamentului European a spus că situația energetică de la noi din țară nu poate fi tratată doar la nivel național.

Astfel că Negrescu este de părere că România are nevoie de sprijin european pentru a găsi soluții, înainte de închiderea Reactorului 2.

Mai exact, miniștrii energiei europeni ne pot ajuta să identificăm surse alternative de energie și capacități suplimentare de stocare pentru situații de urgență înainte să fie prea târziu, a spus Victor Negrescu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Victor Negrescuparlament ueenergie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe