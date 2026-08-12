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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan anunță inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite prin programul guvernamental

Ilie Bolojan, premierul interimar al României (foto: Inquam Photos)

Ilie Bolojan, premierul interimar al României (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:27

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite prin programul guvernamental finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Unitatea a fost deschisă la Cluj-Napoca și oferă 110 locuri noi pentru copii.

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite la nivel național prin programul guvernamental de construire de creșe, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Creșa din Cluj-Napoca oferă 110 locuri noi pentru copii

Noua unitate, inaugurată la Cluj-Napoca, pune la dispoziție 110 locuri pentru copii. Potrivit premierului, investiția a fost realizată la standarde ridicate de eficiență energetică și include spații adaptate nevoilor copiilor și familiilor.

„Fiecare creșă nouă înseamnă un sprijin pentru familiile tinere și o investiție în viitorul copiilor noștri”, a transmis Ilie Bolojan.

Încă 10 creșe vor fi inaugurate în următoarele săptămâni

Șeful Guvernului a precizat că, în următoarele săptămâni, vor fi inaugurate alte 10 creșe în mai multe orașe din țară. Astfel, familiile din comunitățile respective ar urma să beneficieze de servicii de educație timpurie mai aproape de locuință.

Ilie Bolojan a mulțumit Ministerului Dezvoltării și autorităților locale pentru colaborarea în derularea programului și pentru investițiile realizate până acum în întreaga țară.

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