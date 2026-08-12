Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:27

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite prin programul guvernamental finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Unitatea a fost deschisă la Cluj-Napoca și oferă 110 locuri noi pentru copii.

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