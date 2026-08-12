Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan anunță inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite prin programul guvernamental
Ilie Bolojan, premierul interimar al României (foto: Inquam Photos)
Premierul interimar Ilie Bolojan anunță inaugurarea celei de-a 100-a creșe construite prin programul guvernamental finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Unitatea a fost deschisă la Cluj-Napoca și oferă 110 locuri noi pentru copii.
Citește și
- 10:08Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Dâmbul de pe Dunăre, dovada unor lucrări eșuate. Diana Buzoianu trebuie să spună cine le-a autorizat și cine răspunde”
- 09:35Cristian Șipoș (senator AUR): „Cu atâtea resurse naturale la dispoziție, putem construi un sistem energetic care să nu depindă de mixul energetic”
- 09:33Fost director CEO, acuzații grave: „Când făceam profit, am deranjat firma OMV”
- 09:01Mihai Daraban (CCIR), apel la responsabilitate în cadrul Forumului de la Neptun: Nu avem aceleași interese și opinii, dar toți avem nevoie ca România să funcționeze
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News