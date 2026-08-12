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Alertă la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv incendiar a luat foc chiar lângă gard

Alertă la Ambasada României din Elveția

Alertă la Ambasada României din Elveția

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 16:05
SursăAgerpres

Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană, pe trotuar, și a luat foc, incidentul petrecându-se luni, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis, miercuri, Agepres, dispozitivul a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită, menționează ministerul.

'Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade, a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens', informează Ministerul Afacerilor Externe.

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