Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Alertă la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv incendiar a luat foc chiar lângă gard
Alertă la Ambasada României din Elveția
Publicat12 aug. 2026, 16:05
SursăAgerpres
Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană, pe trotuar, și a luat foc, incidentul petrecându-se luni, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
Citește și
- 17:06Un F-16 s-a prăbușit în Turcia în timpul unui exercițiu. Ce se știe despre accident
- 16:59Trump: SUA au „control total” asupra Strâmtorii Ormuz. Mesajul tăios pentru Iran: „M-au mințit constant”
- 16:47Arestări pe bandă rulantă în Grecia. Peste 280 de persoane au fost reținute pentru provocarea intenționată a unor incendii
- 16:21Ucraina lovește în inima flotei ruse. Atac masiv asupra bazei navale și terminalelor de cereale din Novorossiisk
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News