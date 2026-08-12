Alertă la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv incendiar a luat foc chiar lângă gard

Publicat 12 aug. 2026, 16:05 Sursă Agerpres

Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană, pe trotuar, și a luat foc, incidentul petrecându-se luni, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

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