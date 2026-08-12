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Extern· 1 min citire
Criză de apă potabilă în Anglia. În mai multe oraș importante, oamenilor li s-a cerut să facă economie, situația este dramatică
Robinet fără apă
Criza de apă potabilă se agravează în Anglia, unde mai multe orașe sunt vizate de restricții majore. Companiile de apă avertizează că Southampton și Norwich ar putea rămâne fără apă în aproximativ șase săptămâni, dacă nu sunt introduse măsuri urgente.
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