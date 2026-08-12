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Criză de apă potabilă în Anglia. În mai multe oraș importante, oamenilor li s-a cerut să facă economie, situația este dramatică

Robinet fără apă

Robinet fără apă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 17:58

Criza de apă potabilă se agravează în Anglia, unde mai multe orașe sunt vizate de restricții majore. Companiile de apă avertizează că Southampton și Norwich ar putea rămâne fără apă în aproximativ șase săptămâni, dacă nu sunt introduse măsuri urgente.

Southern Water a cerut Guvernului britanic emiterea unui ordin de secetă, care ar permite limitarea activităților comerciale și prelevarea unei cantități mai mari de apă din râul Test. În cel mai pesimist scenariu, 165.000 de oameni din Hampshire ar putea fi afectați de restricții severe, scrie The iPaper.

Locuitorilor din Norwich li s-a cerut să folosească apa doar pentru necesități esențiale, pe fondul scăderii dramatice a nivelului râului Wensum. Printre recomandări: reutilizarea apei în care au fiert paste, dușuri mai scurte și oprirea robinetului în timpul periajului dentar.

Nouă companii de apă din Marea Britanie au introdus deja interdicții la folosirea furtunurilor pentru udarea gazonului sau a grădinii, iar încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 1.000 de lire.

Regatul Unit este lovit de una dintre cele mai toride veri din istorie, cu o serie de recorduri de temperaturi extreme, dar și de lipsă a precipitațiilor.

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