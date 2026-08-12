Criză de apă potabilă în Anglia. În mai multe oraș importante, oamenilor li s-a cerut să facă economie, situația este dramatică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 17:58

Criza de apă potabilă se agravează în Anglia, unde mai multe orașe sunt vizate de restricții majore. Companiile de apă avertizează că Southampton și Norwich ar putea rămâne fără apă în aproximativ șase săptămâni, dacă nu sunt introduse măsuri urgente.

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