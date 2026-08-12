Se schimbă regulile Eurovision. Unele țări primesc o restricție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 21:12

Concursul muzical Eurovision a anunțat miercuri schimbarea regulamentului, precizând că țara câștigătoare și care, în mod tradițional, găzduiește următoarea ediție a competiției, nu va putea găzdui concursul dacă se află în război, informează AFP.

Distribuie articolul