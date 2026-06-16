Turcia încearcă să schimbe jocul în NATO, iar România este prinsă la mijlocul unei mize de miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 17:32

O dispută strategică de amploare se conturează în interiorul NATO, iar România se află printre statele care ar putea resimți direct efectele unei decizii importante ce urmează să fie discutată în perioada următoare.

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