Un caricaturist rus critic al lui Vladimir Putin a fost împușcat mortal în Polonia. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți

Un caricaturist rus, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Vladimir Putin, a fost împușcat mortal luni în Polonia. Doi cetățeni din Belarus au fost reținuți în acest caz, au anunțat marți Parchetul și poliția.
Victima este Robert Kuzovkov, în vârstă de 44 de ani. Acesta folosea pseudonimul artistic Semion Skrepețki.
Artistul a fost ucis la Biala-Podlaska
Robert Kuzovkov a fost ucis luni, la Biala-Podlaska, în estul Poloniei. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului, acesta a fost împușcat de la mică distanță.
Asupra victimei au fost trase cinci focuri de armă, dintre care unul în cap. Marcin Kozak, purtătorul de cuvânt al parchetului districtual din Lublin, a declarat că cei doi cetățeni belaruși au fost reținuți, dar nu au fost puși sub acuzare. Semion Skrepețki era un artist și performer rus cunoscut pentru mesajele sale critice la adresa liderului rus. Kozak a confirmat că bărbatul decedat, identificat de procurori ca Robert K., desfășura o activitate artistică prin care critica acțiunile actuale ale autorităților Federației Ruse.
Cu trei zile înainte de a fi ucis, Skrepețki mersese la Berlin cu ocazia Zilei Rusiei, sărbătoare marcată pe 12 iunie. Această zi amintește de declararea suveranității Rusiei înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice.
Ultima acțiune de protest a artistului
La Berlin, Semion Skrepețki a organizat o acțiune de protest. Potrivit agenției de știri Meduza, acesta a prezentat o caricatură în stil icoană cu Iosif Stalin și Vladimir Putin. Acțiunea a avut loc cu doar câteva zile înainte ca artistul să fie ucis în Polonia. Polonia afirmă că rolul său de centru de aprovizionare cu echipamente militare și alte bunuri pentru Ucraina a transformat-o într-o țintă pentru spionii ruși. Aceștia ar încerca să adune informații despre sprijinul acordat Kievului, dar și să comită acte de sabotaj. Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al ministrului polonez al serviciilor speciale, a declarat că Agenția de Securitate Internă a cooperat îndeaproape cu poliția și procurorii în acest caz.