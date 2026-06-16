Un caricaturist rus critic al lui Vladimir Putin a fost împușcat mortal în Polonia. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 14:17

Un caricaturist rus, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Vladimir Putin, a fost împușcat mortal luni în Polonia. Doi cetățeni din Belarus au fost reținuți în acest caz, au anunțat marți Parchetul și poliția.

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