Macron și Zelenski au uitat microfonul deschis și toată lumea a auzit despre ce vorbeau. Trump, menționat în discuție

O discuție purtată între președintele Franței, Emmanuel Macron, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în spațiul public după ce un microfon rămas deschis a surprins schimbul de replici dintre cei doi în marja summitului liderilor G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța.
Înregistrarea oferă o imagine rară asupra modului în care cei doi lideri discută despre Donald Trump și despre eforturile diplomatice legate de războiul din Ucraina.
Momentul a avut loc chiar în clipa în care Macron îl întâmpina pe Zelenski la sosirea acestuia. Cei doi au fost surprinși plimbându-se pe domeniul Hotelului Royal, fără să știe că microfoanele transmit conversația lor.
Macron i-a povestit lui Zelenski despre o discuție tensionată cu Trump
Din înregistrare se poate auzi cum președintele francez îi spune omologului său ucrainean că avusese cu o zi înainte o conversație dificilă cu Donald Trump.
„Ieri am avut o discuție dificilă”, îi spune Macron lui Zelenski, referindu-se la liderul american.
În cadrul aceleiași conversații, șeful statului francez îl încurajează pe Zelenski să își prelungească șederea la summit. Liderul ucrainean îi explică însă faptul că programul său include o deplasare la Bruxelles în ziua următoare, unde urma să participe la întâlniri cu reprezentanții Uniunii Europene.
Macron a vrut să afle și dacă Zelenski avea programată o întrevedere bilaterală cu Donald Trump. După răspunsul primit, liderul francez i-a transmis că se va ocupa personal de organizarea acesteia.
„OK, voi aranja asta”, se aude spunând Macron în înregistrarea citat de The Hill.
O relație apropiată în plin război
Conversația surprinsă accidental evidențiază apropierea dintre cei doi lideri, care încearcă să mențină situația din Ucraina printre prioritățile marilor puteri occidentale.
Acest lucru se întâmplă într-un moment în care conflictul dintre Ucraina și Rusia pare să fi trecut în plan secund în atenția administrației Trump, preocupată în principal de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de războiul care implică Iranul.
În paralel, Zelenski a continuat să insiste în fața liderilor occidentali asupra nevoii urgente de sisteme și rachete suplimentare pentru apărarea aeriană, în condițiile în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra teritoriului ucrainean.
Potrivit informațiilor prezentate la summit, Moscova încearcă să provoace cât mai multe pagube prin bombardamente aeriene, iar autoritățile de la Kiev solicită sprijin suplimentar pentru protejarea infrastructurii și a populației civile.
Întâlnirea dintre Trump și Zelenski, confirmată la summit
Marți dimineață, Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o scurtă discuție în prezența celorlalți lideri ai G7.
Ulterior, președintele american a confirmat că urma să aibă o nouă întrevedere cu liderul ucrainean în aceeași zi.
În ultimele luni, Zelenski și-a intensificat contactele cu liderii occidentali și cu așa-numita „Coaliție a celor dispuși”, încercând să obțină o presiune cât mai mare asupra Rusiei pentru a determina încheierea conflictului.
Demersurile sale au venit pe fondul intensificării atacurilor asupra Kievului. În noaptea de luni spre marți, Kremlinul a lovit inclusiv mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai cunoscute simboluri religioase și culturale ale Ucrainei.
Președintele ucrainean continuă să solicite noi sancțiuni împotriva Rusiei și transferuri suplimentare de armament, argumentând că doar astfel Vladimir Putin poate fi împins către negocieri menite să pună capăt războiului.
Liderii G7 pregătesc noi presiuni asupra Moscovei
În cadrul reuniunii, liderii statelor G7 au convenit asupra necesității de a crește presiunea asupra Rusiei.
Printre măsurile discutate se numără sancțiuni suplimentare în domeniul petrolului și gazelor naturale, precum și acțiuni coordonate împotriva flotelor comerciale folosite de Moscova pentru a evita restricțiile internaționale.
Decizia a fost discutată în contextul deblocării traficului prin Strâmtoarea Hormuz și al preocupărilor legate de securitatea transporturilor maritime și energetice.
Trump și-a schimbat planurile după invitația lui Macron
În timp ce atenția sa a fost concentrată în ultimele săptămâni asupra negocierilor privind conflictul cu Iranul, Donald Trump a declarat că situația respectivă va rămâne în curând în urmă, după avansarea unui memorandum de înțelegere cu Teheranul pentru extinderea unui acord de încetare a focului.
Tot în cadrul summitului, liderul american a anunțat că și-a modificat programul și că intenționează să rămână miercuri în Franța pentru a participa la o cină organizată de Emmanuel Macron.
Invitația venită din partea președintelui francez a fost însoțită și de încercarea acestuia de a-l convinge pe Volodimir Zelenski să își amâne plecarea.
În fața jurnaliștilor, Trump a vorbit despre motivul pentru care a acceptat să rămână în Franța.
„Sunt un admirator al locurilor frumoase. Și urma să plec după-amiază, iar apoi președintele Franței, care este un om foarte amabil, m-a invitat la cină la Versailles. Iar Versailles nu este doar foiță de aur.”
Președintele american și-a continuat declarația cu o nouă referire la celebrul palat francez.
„Versailles este adevăratul lucru. Și am spus că mi-ar plăcea să particip”, a adăugat el.