Macron și Zelenski au uitat microfonul deschis și toată lumea a auzit despre ce vorbeau. Trump, menționat în discuție

Publicat 17 iun. 2026, 16:15 Actualizat 17 iun. 2026, 16:18 Sursă The Hill

O discuție purtată între președintele Franței, Emmanuel Macron, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în spațiul public după ce un microfon rămas deschis a surprins schimbul de replici dintre cei doi în marja summitului liderilor G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța.

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