Accident grav în Caraș-Severin: o femeie de 24 de ani a murit după impactul dintre un autoturism și un TIR

Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs miercuri după-amiază pe DN6, în zona localității Mehadia, județul Caraș-Severin. În urma coliziunii dintre un autoturism și un TIR, o tânără de 24 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, impactul a fost extrem de violent, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului.

O pasageră aflată pe bancheta din spate a murit în urma accidentului

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a anunțat că victima decedată era o femeie în vârstă de 24 de ani, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului implicat în accident.

Salvatorii au găsit-o încarcerată și inconștientă. După ce a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii, medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile acestora nu au avut rezultat, iar tânăra a fost declarată decedată la locul tragediei.

Șoferul autoturismului, transportat în stare gravă la spital

Conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a suferit răni grave în urma impactului și a fost găsit inconștient de echipajele de intervenție.

Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat de urgență la Spitalul Municipal Orșova pentru tratament și investigații medicale.

În același timp, un copil aflat în mașină, cu vârsta cuprinsă între unu și trei ani, potrivit informațiilor preliminare, era conștient în momentul intervenției și a fost transportat la spital pentru evaluare medicală și îngrijiri de specialitate.

Trafic blocat complet pe DN6

Accidentul a dus la blocarea totală a circulației pe DN6, una dintre cele mai importante artere rutiere care leagă vestul țării de sud.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul a fost oprit în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la locul accidentului.

Pentru evitarea zonei, circulația a fost deviată pe ruta DC31 - Iablanița - DN57B, iar autoritățile au estimat reluarea traficului după finalizarea operațiunilor de intervenție și degajare a carosabilului.

Intervenție amplă a echipajelor de salvare

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Băile Herculane și ai Detașamentului de Pompieri Caransebeș, cu autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD.

De asemenea, mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat transportul acestora către unitățile medicale.

Polițiștii continuă cercetările

Șoferul TIR-ului implicat în accident a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În prezent, polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a determina cauzele care au dus la tragedia de pe DN6.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitățile și modul în care s-a produs impactul soldat cu o victimă și mai mulți răniți.