Accident grav pe A1, între Arad și Timișoara. Trei persoane au fost transportate la spital

Sursă: Realitatea.net

Pompierii și echipajele medicale au intervenit miercuri la un accident rutier produs pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad – Timișoara, la kilometrul 532.

În accident au fost implicate două autoturisme. La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe SAJ.

Primele informații transmise de ISU Arad arătau că cele trei victime erau conștiente, cooperante și neîncarcerate.

„În urma accidentului au rezultat 3 victime, conștiente, cooperante și neîncarcerate. Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului”, au transmis reprezentanții ISU Arad.

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Ulterior, echipajele de ambulanță au prezentat o situație mai gravă, precizând că două dintre victime ar fi fost încarcerate și inconștiente la momentul intervenției.

Trei victime transportate la spital

În urma evaluării medicale, toate cele trei victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare. Este vorba despre:

un bărbat de 39 de ani, cu traumatism cranian și traumatism toracic, preluat de SMURD Arad;

un bărbat de 72 de ani, cu politraumatisme, transportat de un echipaj SAJ;

o femeie de 73 de ani, cu amnezie retrogradă și multiple contuzii, transportată de asemenea la spital.

Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.