CNN a publicat textul acordului SUA-Iran. Documentul prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și 300 de miliarde de dolari pentru Iran
Donald Trump
CNN a publicat miercuri textul integral al acordului dintre Statele Unite și Iran privind încetarea războiului. Documentul este structurat în 14 puncte și prevede, printre altele, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, angajamentul Iranului că nu va produce niciodată arme nucleare și posibile beneficii financiare pentru Teheran.
Documentul nu a fost încă publicat oficial, iar CNN precizează că l-a obținut înainte de semnarea prevăzută pentru vineri, în Elveția. Deși textul a fost confirmat de mai multe surse, nu este clar dacă aceasta este și forma finală a acordului care urmează să fie semnat.
Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz
Una dintre cele mai importante prevederi ale documentului se referă la Strâmtoarea Ormuz. Potrivit textului obținut de CNN, Statele Unite ar urma să ridice blocada navală și să oprească orice acțiune care ar bloca traficul maritim al Iranului. În paralel, Iranul ar trebui să ia măsuri pentru ca navele comerciale să circule din nou între Golful Persic și Marea Omanului.
Reluarea traficului ar trebui să se facă în cel mult 30 de zile, ținând cont de eliminarea obstacolelor tehnice și de neutralizarea minelor. Documentul mai prevede că SUA s-ar angaja să își retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.
Iranul reafirmă că nu va produce arme nucleare
Un alt punct central al documentului este legat de programul nuclear iranian. Iranul ar urma să reafirme că nu va produce niciodată arme nucleare, iar cele două părți ar urma să discute, în acordul final, soarta materialului îmbogățit și celelalte chestiuni nucleare rămase deschise.
Totuși, textul obținut de CNN nu arată clar ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit al Iranului. Acest detaliu rămâne una dintre marile necunoscute ale documentului, mai ales în condițiile în care memorandumul ar urma să deschidă o perioadă de 60 de zile pentru negocierea termenilor finali.
SUA ar permite Iranului să vândă petrol și produse petrochimice
Potrivit proiectului de acord, Statele Unite ar urma să permită Iranului să își vândă țițeiul, produsele petrochimice și derivatele acestora. Documentul prevede și derogări pentru serviciile legate de aceste exporturi, inclusiv servicii bancare, de asigurări și de transport.
În plus, Iranul ar putea avea acces la fonduri și active înghețate sau restricționate, în funcție de progresul negocierilor pentru acordul final. Aceste sume ar urma să fie puse la dispoziție pentru plăți stabilite de Banca Centrală a Iranului, dacă vor fi emise autorizațiile și licențele necesare.
Un fond de dezvoltare de cel puțin 300 de miliarde de dolari
Documentul consultat de CNN prevede și un plan de reabilitare și dezvoltare economică pentru Iran. Statele Unite, împreună cu partenerii regionali, s-ar angaja să lucreze la un plan convenit de ambele părți, cu o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari.
Mecanismul prin care acest plan ar urma să fie aplicat ar trebui stabilit în termen de 60 de zile, ca parte a acordului final. Tot în această perioadă, cele două părți ar urma să negocieze termenii rămași ai acordului.
Cele 14 puncte ale acordului SUA-Iran, publicate de CNN
„1. Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, odată cu semnarea prezentului Memorandum de înțelegere, încetarea imediată și definitivă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai întreprindă nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole.
Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.
Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.
Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul de trafic din perioada anterioară războiului din partea Republicii Islamice Iran. De asemenea, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.
Odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale între Golful Persic și Marea Omanului și invers, la nivelul dinaintea războiului, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.
Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile.
Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care urmează să fie convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare.
Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol.
Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, până la încheierea unui acord final, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.
Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivații acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.
Statele Unite se angajează ca, în funcție de progresul negocierilor în vederea încheierii unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să elibereze toate autorizațiile și licențele necesare în acest sens.
Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism de punere în aplicare pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a Acordului final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta.
După semnarea prezentului memorandum de înțelegere și după primirea asigurărilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul memorandum de înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final exclusiv cu privire la articolele rămase.
Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU”, este textul documentului dintre cele două părți, potrivit CNN.
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