CNN a publicat textul acordului SUA-Iran. Documentul prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și 300 de miliarde de dolari pentru Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 15:41

CNN a publicat miercuri textul integral al acordului dintre Statele Unite și Iran privind încetarea războiului. Documentul este structurat în 14 puncte și prevede, printre altele, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, angajamentul Iranului că nu va produce niciodată arme nucleare și posibile beneficii financiare pentru Teheran.

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