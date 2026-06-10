Nicușor Dan, anunțul momentului despre noua guvernare a României - LIVE

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție televizată, preluată în direct, de la orele 18, de către Realitatea Plus. Conform unor surse politice, președintele va transmite un mesaj de susținere necondiționată pentru premierul său desemnat, Eugen Tomac.

UPDATE NIcușor Dan

În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment. Că interesul de partid este legitim, dar tot timpul trebuie să aibă prioritate interesul ţării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacţie lui X faţă de Y sau că n-am dat satisfacţie lui X faţă de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: 1. Să păstrez direcţia pro-vestică a României şi 2. să previn o cădere economică bruscă dacă partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Şi atunci am ales o persoană cea mai potrivită, aşa cum consider eu, pentru a discuta şi cu unii şi cu alţii, pentru a aduce împreună să guverneze România, în condiţiile în care niciun partid nu a venit cu o soluţie alternativă. Vreau să mai spun un lucru: că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de faţă alegerile din 2028. Vreau să spun că puţin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale şi de toate prestaţiile noastre. Românii vor guvernare şi guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sper românii să-şi păstreze calmul şi speranţa şi asigur partenerii noştri că România păstrează direcţia.

Nicușor Dan pregătește „Planul B” înainte de testul din Parlament

În culisele politicii de la București se desenează deja coordonatele unei noi crize guvernamentale. Anticipând un eșec aproape garantat la votul de învestitură, președintele Nicușor Dan a început creionarea unui scenariu alternativ pentru a debloca Executivul. Mutarea vine în contextul în care echipa propusă de Eugen Tomac pare condamnată la eșec din cauza lipsei acute de susținere politică în Legislativ.

1. Calculele supraviețuirii: Ecuația matematică ce îl condamnă pe Tomac

Pentru a fi instalat oficial la Palatul Victoria, Cabinetul Tomac are nevoie de o majoritate de minimum 233 de voturi. În configurația actuală a Parlamentului, pragul pare imposibil de atins. Surse din mediul politic confirmă că actuala formulă este extrem de fragilă, majoritatea partidelor anunțând deja că vor vota împotrivă. Această vulnerabilitate a forțat Administrația Prezidențială să acționeze preventiv, pentru a nu prelungi un blocaj instituțional nociv.

2. Cartea tehnocrată: Radu Burnete, asul din mâneca președintelui

Dacă actuala propunere va cădea la vot, scenariul de rezervă de la Cotroceni îl aduce în prim-plan pe Radu Burnete, consilierul prezidențial pe probleme economice. Conform unor surse politice, acesta ar putea primi mandatul de a forma un nou guvern menit să strângă o majoritate funcțională. O astfel de nominalizare ar obliga partidele la o rundă extinsă de negocieri, testând inclusiv disponibilitatea vechii coaliții de a reveni la masa discuțiilor.

3. Dilema din tabăra de dreapta: Spectrul unei noi alianțe cu PSD provoacă frisoane în PNL și USR

Planul alternativ gândit la nivel înalt riscă însă să redeschidă răni vechi în interiorul PNL și USR. Liderii ambelor formațiuni privesc cu multă reticență orice formulă de guvernare care ar readuce PSD-ul la butoanele puterii, chiar și mascat. Discuțiile informale din taberele liberalilor și useriștilor indică o opoziție fermă față de o colaborare în termenii din trecut, ceea ce adâncește incertitudinea privind o viitoare majoritate stabilă.

4. Condiția UDMR: Kelemen Hunor refuză experimentele și cere asumare politică

„Președintelui trebuie să îi fie oferit ceva, pentru că acesta este rolul partidelor (...), să încerce să găsească o formulă.”

De la maghiari vine un mesaj pragmatic. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a condiționat clar sprijinul formațiunii sale: Uniunea va vota exclusiv un guvern politic, cu miniștri asumați direct de partide. În plus, acesta a cerut ca, în cazul în care Tomac ratează învestirea, președintele să convoace consultări reale unde toate forțele politice (PNL, PSD, USR, AUR, UDMR) să vină cu propriile propuneri de premier pentru a ieși din impas.

5. Boicot generalizat: Portofoliile cheie care au dinamitat negocierile lui Tomac

Eugen Tomac a strâns deja o colecție impresionantă de refuzuri din partea PNL, USR, UDMR și AUR. Dincolo de orgoliile politice, mărul discordiei îl reprezintă împărțirea ministerelor cu greutate bugetară. Opoziția este revoltată de faptul că ministere de linie, precum Dezvoltarea, Transporturile și Agricultura, ar fi fost promise unor figuri din sfera de influență a PSD, detaliu care a anulat din start orice șansă de negociere.

6. Mergem până la capăt: Tomac refuză retragerea și mizează totul pe votul final

În ciuda izolării politice evidente și a ostilității manifestate de partide, Eugen Tomac rămâne pe poziții. Acesta a anunțat oficial că nu își va depune mandatul și că va lăsa Parlamentul să decidă. Ora adevărului va fi săptămâna viitoare, când votul din plen va decide dacă România intră într-o nouă eră guvernamentală sau dacă „Planul B” al președintelui Nicușor Dan va deveni realitate oficială.