Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles: ”Este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat, miercuri, rezultatele reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, subliniind faptul că aliații au exprimat ferm solidaritatea cu țara noastră după incidentele recente cu drone.

”Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, o temă foarte importantă pentru România și pentru NATO. Aliații au exprimat ferm solidaritatea cu Romania după incidentele recente cu drone.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea neagră, regiune de importanță strategică pentru Alianță”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Șeful statului a menționat că ”este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens”.

Potrivit liderului de la Cotroceni, în cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO ”în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați”.

”Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Aceasta temǎ a fost parte a discuției de astăzi.

România va continua să conlucreze cu Aliații pentru o Mare Neagră mai sigură și pentru un Flanc Estic mai bine apărat.

Mulțumesc Secretarului General, Mark Rutte și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele avute în vedere”, a conchis Nicușor Dan.