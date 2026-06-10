Când se recoltează lavanda și care este momentul ideal al zilei

Momentul recoltării lavandei depinde în mare măsură de scopul pentru care este cultivată. Fie că este destinată realizării buchetelor decorative sau obținerii uleiului esențial, perioada și condițiile de recoltare influențează atât aspectul plantei, cât și calitatea produsului final.

Recoltarea lavandei pentru buchete

Dacă dorești să folosești lavanda pentru buchete proaspete sau uscate, aceasta poate fi recoltată atunci când florile sunt bine dezvoltate și au un aspect atractiv. Cele mai potrivite perioade sunt după prima înflorire din primăvară sau la a doua înflorire, care are loc de regulă toamna.

Pentru tăiere, este recomandată utilizarea unei foarfeci de grădină bine ascuțite și dezinfectate. Ramurile nu trebuie tăiate foarte aproape de bază, pentru a evita afectarea tulpinii principale și a sistemului radicular.

Specialiștii recomandă recoltarea doar a florilor ajunse la maturitate, lăsându-le pe cele aflate încă în dezvoltare să înflorească. Astfel, planta poate oferi o nouă recoltă și va rămâne decorativă pentru o perioadă mai lungă.

Cum se usucă lavanda

Pentru obținerea buchetelor uscate, tulpinile se leagă în mănunchiuri și se atârnă cu florile în jos într-un spațiu umbros, bine ventilat. Este important ca încăperea să fie ferită de lumina directă a soarelui și să permită circulația aerului, pentru a preveni apariția mucegaiului sau a putrezirii.

Când se recoltează lavanda pentru ulei esențial

În cazul culturilor destinate producerii de ulei esențial, recoltarea trebuie realizată în condiții atent alese. Se recomandă o zi senină, fără vânt și fără precipitații în ultimele trei zile.

Vântul și temperaturile ridicate favorizează evaporarea compușilor aromatici, reducând cantitatea de ulei care poate fi extrasă. De asemenea, ploile recente pot afecta calitatea materiei prime.

De regulă, lavanda destinată distilării se recoltează cu aproximativ 5-10 zile înainte de momentul optim pentru buchete. Deși perioada de înflorire se întinde, în general, între lunile iunie și septembrie, concentrația maximă de ulei esențial este atinsă la circa 15-20 de zile după apariția primelor flori.

Pe măsură ce planta începe să formeze semințe, cantitatea de ulei esențial scade progresiv.

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Care este cel mai bun interval orar pentru recoltare

Compoziția chimică a lavandei variază pe parcursul zilei, iar nivelul compușilor aromatici nu este constant. Din acest motiv, specialiștii recomandă recoltarea dimineața, după ce roua s-a evaporat, dar înainte ca temperaturile să devină prea ridicate.

Cel mai potrivit interval este între orele 8:00 și 10:00, când planta conține încă o cantitate ridicată de uleiuri volatile, iar riscul evaporării acestora este redus.

De ce este important momentul recoltării

Momentul ales pentru recoltare influențează direct cantitatea și calitatea uleiului esențial. Temperaturile ridicate, vântul sau umiditatea excesivă pot modifica profilul chimic al plantei și pot reduce concentrația de compuși aromatici valoroși.

Pentru cei care urmăresc obținerea unui ulei esențial de calitate superioară, recoltarea în perioada optimă de înflorire și în primele ore ale dimineții reprezintă una dintre cele mai importante etape ale procesului.