Super clătitele de slăbit. Se fac fără făină și au de două ori mai multe proteine

Clătitele sunt, de regulă, asociate cu deserturile și cu mesele bogate în calorii, însă există o variantă care poate fi inclusă fără probleme chiar și într-un regim de slăbit. Tot secretul stă în ingredientele folosite la preparare, iar rezultatul este un preparat cu un conținut ridicat de proteine și mai puțin zahăr decât rețeta clasică.
Ingredientul care schimbă complet rețeta
Puține persoane asociază clătitele cu proteinele, deoarece acestea sunt considerate mai degrabă un desert, datorită zahărului din compoziție și umpluturilor dulci folosite de obicei.
Totuși, există o modalitate simplă prin care preparatul poate deveni mult mai nutritiv.
În locul ingredientelor clasice, precum făina, untul sau margarina și laptele, se folosește iaurt grecesc. Acesta conține aproximativ de două ori mai multe proteine decât iaurtul obișnuit și are un conținut de zahăr de aproape două ori mai redus.
Pe lângă aportul ridicat de proteine, iaurtul grecesc este bogat în probiotice, contribuind astfel la menținerea sănătății florei intestinale.
Ce mai trebuie adăugat în compoziție
Pe lângă iaurtul grecesc, în aluat se adaugă ouă, extract de vanilie și scorțișoară.
Pot fi folosite și alte arome, însă este recomandat ca acestea să fie cât mai naturale.
Un alt avantaj al acestei rețete este faptul că nu mai este nevoie de zahăr. Gustul este oferit de combinația dintre ouă, iaurt și ingredientele folosite ulterior la umplutură, fără a fi necesari îndulcitori suplimentari.
Cum se prepară
Modul de preparare rămâne aproape identic cu cel al clătitelor obișnuite.
Pentru a evita folosirea uleiului, este recomandată utilizarea unei tigăi de calitate, cu strat antiaderent, din teflon sau a unei tigăi speciale pentru clătite.
O astfel de investiție poate reduce cantitatea de ulei folosită nu doar la prepararea clătitelor, ci și în cazul altor rețete gătite zilnic.
Cu ce se servesc clătitele bogate în proteine
Dacă scopul este menținerea unei alimentații echilibrate, este indicat să fie evitate gemul și marmelada.
O cantitate mică de miere poate reprezenta o alternativă, însă cea mai potrivită alegere rămân fructele proaspete.
Afinele, bananele, merele sau perele pot fi folosite atât individual, cât și în combinație. Acestea pot fi rase sau transformate într-o pastă cu ajutorul blenderului, apoi întinse peste clătite.
În acest fel, preparatul rămâne bogat în proteine, oferă un aport suplimentar de vitamine și fibre și poate reprezenta o variantă consistentă pentru micul dejun, inclusiv pentru persoanele care urmează un regim de slăbit.