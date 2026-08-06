Super clătitele de slăbit. Se fac fără făină și au de două ori mai multe proteine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 17:07

Clătitele sunt, de regulă, asociate cu deserturile și cu mesele bogate în calorii, însă există o variantă care poate fi inclusă fără probleme chiar și într-un regim de slăbit. Tot secretul stă în ingredientele folosite la preparare, iar rezultatul este un preparat cu un conținut ridicat de proteine și mai puțin zahăr decât rețeta clasică.

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