Ce sărbătoare este astăzi, 19 septembrie, în România. Calendarul ortodox al lunii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 08:30

Creștinii ortodocși îi pomenesc pe 19 septembrie pe Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, trei mărturisitori ai credinței creștine care au trăit în perioada împăratului roman Probus. Cei trei sfinți sunt amintiți pentru curajul cu care și-au apărat credința în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.

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