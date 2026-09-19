Ce sărbătoare este astăzi, 19 septembrie, în România. Calendarul ortodox al lunii

Creștinii ortodocși îi pomenesc pe 19 septembrie pe Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, trei mărturisitori ai credinței creștine care au trăit în perioada împăratului roman Probus. Cei trei sfinți sunt amintiți pentru curajul cu care și-au apărat credința în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.
Ziua de 19 septembrie are o semnificație aparte în calendarul creștin-ortodox. În această dată sunt pomeniți Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, care au trăit în secolul al III-lea, într-o perioadă în care creștinii erau supuși persecuțiilor în Imperiul Roman.
Cine au fost Sfinții Mucenici Trofim și Savatie
Potrivit relatărilor din „Viețile Sfinților”, Trofim și Savatie au ajuns în Antiohia, unul dintre marile orașe ale lumii antice și, ulterior, un important centru al creștinismului timpuriu.
Cei doi au găsit orașul în timpul unor festivități dedicate zeului Apollo. Locuitorii participau la ritualuri și aduceau jertfe în temple, într-o atmosferă dominată de sărbători și practici păgâne.
Trofim și Savatie, creștini și închinători ai lui Dumnezeu, au fost profund afectați de ceea ce vedeau. Potrivit tradiției, cei doi s-au rugat pentru oamenii care participau la aceste ritualuri, cerându-i lui Dumnezeu să îi lumineze și să îi elibereze de rătăcirea religioasă.
Atitudinea lor i-a făcut însă remarcați de localnici. Cei doi au fost identificați drept creștini și duși în fața autorităților.
Savatie a murit în timpul torturilor
După ce au fost aduși în fața conducătorului cetății, Trofim și Savatie au fost despărțiți și supuși unor chinuri pentru credința lor.
Cei doi nu și-au renegat credința creștină, în ciuda torturilor la care au fost supuși.
Savatie a murit în timpul supliciilor, în timp ce Trofim a fost trimis în Frigia, în Câmpul Sinadelor, unde urma să fie executat în timpul unei sărbători păgâne.
Drumul lui Trofim spre Frigia, unul al suferinței
Relatarea din „Viețile Sfinților” descrie într-un mod dramatic călătoria lui Trofim către locul unde urma să fie executat.
Drumul ar fi durat aproximativ trei zile pe jos, iar sfântul a fost obligat să poarte încălțăminte din fier prevăzută cu numeroase cuie ascuțite.
În ciuda durerilor și rănilor provocate de acest supliciu, Trofim și-ar fi păstrat credința și nu ar fi acceptat să aducă jertfe zeilor.
Ajuns în Frigia, acesta a fost supus unor noi chinuri. Prigonitorii i-ar fi cerut să renunțe la credința creștină, promițându-i că astfel va fi eliberat. Trofim a refuzat și a fost închis până la începerea sărbătorii în cadrul căreia urma să fie executat.
Dorimedont, creștinul care l-a îngrijit pe Trofim
În perioada petrecută în temniță, Trofim a fost vizitat de Dorimedont, un creștin care își ascundea credința și care ocupa o poziție importantă în administrația cetății.
Potrivit tradiției creștine, Dorimedont obișnuia să îi ajute pe cei întemnițați și să îi sprijine pe creștinii care sufereau pentru credința lor.
Prezența sa în apropierea lui Trofim a dus însă la descoperirea propriei credințe.
Trofim și Dorimedont, aruncați fiarelor
După ce a fost identificat drept creștin, Dorimedont a fost supus torturilor alături de Trofim.
Cei doi au fost ulterior aruncați în fața animalelor sălbatice, ca parte a supliciilor la care erau supuși creștinii în timpul persecuțiilor.
Potrivit tradiției, animalele nu i-au atacat pe cei doi mucenici și s-au îmblânzit atunci când s-au apropiat de ei.
În cele din urmă, Trofim și Dorimedont au fost executați prin decapitare, rămânând în memoria Bisericii drept mărturisitori ai credinței creștine.
Pomenirea Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont este legată de exemplul lor de credință și de perseverență într-o perioadă în care creștinismul era persecutat în Imperiul Roman.
Sărbători și Sfinți până pe 30 septembrie 2026
21 septembrie (Luni): Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Sfântul Proroc Iona și Sfântul Apostol Codrat.
22 septembrie (Marți): Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi (mitropolitul Moldovei).
23 septembrie (Miercuri): Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (zi de post).
24 septembrie (Joi): Sfânta Muceniță Tecla (întocmai cu apostolii) și Sfântul Cuvios Siluan Athonitul.
25 septembrie (Vineri): Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej (zi de post).
26 septembrie (Sâmbătă): Mutarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan și Sfântul Ierarh Voievod Neagoe Basarab.28 septembrie (Luni): Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul.
30 septembrie (Miercuri): Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei, conform Patriarhiei Române.