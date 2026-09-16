Sărbătoarea zilei, miercuri, 16 septembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, prăznuit astăzi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 07:15

Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește la 16 septembrie pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, fost stareț al Mănăstirii Antim din București. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în iulie 2024, iar proclamarea locală a canonizării a avut loc la Mănăstirea Antim, în cadrul unei slujbe oficiate de un sobor de ierarhi.

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