Sărbătoare 15 septembrie: Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul pompierilor din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 07:13

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș este prăznuit pentru viața sa de rugăciune, pentru activitatea pastorală și pentru minunile atribuite mijlocirii sale. Fost mitropolit al Timișoarei, sfântul este considerat unul dintre ocrotitorii Banatului și, din 1997, patron spiritual al pompierilor din România. Printre minunile consemnate în tradiția Bisericii se numără și salvarea unei părți a Timișoarei din calea unui incendiu puternic.

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