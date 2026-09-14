Iubire cu năbădăi: o profesoară din Iași s-a căsătorit cu fostul student

O poveste de dragoste începută în mediul universitar a ajuns în fața altarului. Maria Bilașevschi, lector universitar și cunoscut critic de artă din Iași, s-a căsătorit pe 9 septembrie cu Manuel Constantin Roman, unul dintre foștii săi studenți.
Cei doi au atras atenția prin povestea lor, dar și prin diferența de vârstă. Maria Bilașevschi are 42 de ani, în timp ce soțul său este în vârstă de 50 de ani. Astfel, între cei doi există o diferență de 8 ani, bărbatul fiind mai în vârstă decât profesoara.
Potrivit informațiilor publicate ziaruldeiasi.ro, Maria Bilașevschi și Manuel Constantin Roman s-ar fi cunoscut în perioada în care acesta era student la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE). Relația lor s-a dezvoltat în timp, iar cei doi au ajuns să colaboreze și în cadrul mai multor proiecte din domeniul artistic.
Cine este Maria Bilașevschi
Maria Bilașevschi este critic și istoric de artă, curator și lector universitar în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design de la UNAGE Iași. De-a lungul anilor, s-a implicat în promovarea artei contemporane și în susținerea tinerilor artiști.
Din primăvara anului 2026, aceasta conduce Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași. Totodată, Maria Bilașevschi ocupă funcția de președintă a Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Este doctor în arte vizuale și a participat la numeroase proiecte și evenimente dedicate artelor plastice.
Manuel Constantin Roman, fostul student al profesoarei
Soțul Mariei Bilașevschi, Manuel Constantin Roman, este originar din Fălticeni și are 50 de ani. Acesta a studiat Pedagogia Artelor Plastice și Decorative la UNAGE și a fost unul dintre studenții coordonați de Maria Bilașevschi.
Cei doi au avut și colaborări în cadrul unor proiecte artistice. În februarie 2026, Manuel Constantin Roman a participat la expoziția „Reinterpreting the classics V”, eveniment în cadrul căruia Maria Bilașevschi s-a numărat printre coordonatori.
Ulterior, cei doi au fost implicați și în proiectul artistic „Cu stimă, eu”, organizat la Galeria „Labirint” a Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, instituție condusă de Maria Bilașevschi.
Povestea celor doi a atras atenția tocmai prin faptul că relația lor s-a conturat în mediul universitar, unde Maria Bilașevschi era cadru didactic, iar Manuel Constantin Roman student. În prezent, cei doi și-au oficializat relația prin căsătorie.
Diferența de vârstă dintre Maria Bilașevschi și Manuel Constantin Roman este de 8 ani, însă soțul profesoarei este cel mai în vârstă dintre cei doi.