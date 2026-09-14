Iubire cu năbădăi: o profesoară din Iași s-a căsătorit cu fostul student

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 21:07

O poveste de dragoste începută în mediul universitar a ajuns în fața altarului. Maria Bilașevschi, lector universitar și cunoscut critic de artă din Iași, s-a căsătorit pe 9 septembrie cu Manuel Constantin Roman, unul dintre foștii săi studenți.

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