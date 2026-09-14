Anii ’80 revin în forță. Generația care nu a trăit acea perioadă adoptă moda retro pe rețelele sociale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 19:38

Haine în culori puternice, coafuri voluminoase, machiaje inspirate din trecut și fotografii cu aspect vintage. Estetica anilor ’80 revine în atenție pe rețelele sociale și cucerește inclusiv o generație care nu a trăit acea perioadă. Pentru unii este o modă nouă, pentru alții, o întoarcere nostalgică la tinerețe.

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