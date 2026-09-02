Advertising
Advertising
Lifestyle· 1 min citire
Madonna și-a uimit din nou fanii, cu o serie de fotografii „fără vârstă”: „N-am recunoscut-o!”
Madonna a publicat o serie de fotografii ce par neretușate
Madonna a stârnit din nou valuri pe rețelele sociale, după ce a publicat o serie de fotografii în care își afișează un look complet schimbat, cu un ten impecabil și o apariție „fără vârstă”. La 68 de ani, Regina Muzicii Pop pare să fi întors timpul înapoi, iar fanii au reacționat imediat: „Nu am recunoscut-o!”
Citește și
- 07:15Sfântul Mucenic Mamant, prăznuit pe 2 septembrie. Povestea tânărului care nu și-a lepădat credința în Hristos
- 23:49Cine are dreptul să planteze flori și copaci în jurul blocului. Ce amenzi pot primi locatarii care modifică spațiul verde fără aprobare
- 22:19Cum trebuie reglat frigiderul la sfârșitul verii. Setarea care poate crește inutil consumul de energie
- 21:57Horoscop miercuri, 2 septembrie 2026. Vești importante, decizii, bani, dragoste și schimbări pentru cele 12 zodii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News