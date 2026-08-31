Cele cinci semne care arată că sezonul roșiilor s-a încheiat. Secretul grădinarilor cu experiență a ieșit la iveală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 20:55

Sfârșitul verii nu înseamnă automat și sfârșitul sezonului pentru roșiile din grădină. Specialiștii spun că o plantă sănătoasă poate continua să producă în septembrie și chiar mai târziu, dacă vremea rămâne favorabilă. Iată cele cinci semne care te ajută să îți dai seama dacă merită să mai păstrezi planta sau dacă sezonul ei s-a încheiat.

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