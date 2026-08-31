De ce se înmoaie murăturile. Greșelile frecvente pe care foarte multe gospodine le fac

Publicat 31 aug. 2026, 18:48 Actualizat 31 aug. 2026, 18:52

Românii sunt mari fani ai murăturilor crocante, însă de cele mai multe ori legumele se înmoaie și își pierd textura după câteva săptămâni. Saramura, temperatura, calitatea legumelor și modul de păstrare pot face diferența. Iată ce greșeli trebuie evitate pentru a avea murături crocante toată iarna.

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