De ce se înmoaie murăturile. Greșelile frecvente pe care foarte multe gospodine le fac
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Românii sunt mari fani ai murăturilor crocante, însă de cele mai multe ori legumele se înmoaie și își pierd textura după câteva săptămâni. Saramura, temperatura, calitatea legumelor și modul de păstrare pot face diferența. Iată ce greșeli trebuie evitate pentru a avea murături crocante toată iarna.
Prima greșeală: prea puțină sare
Sarea nu este folosită doar pentru gust.
În cazul murăturilor fermentate, ea contribuie la procesul de osmoză și favorizează dezvoltarea microorganismelor benefice, în timp ce inhibă dezvoltarea altora. O concentrație incorectă poate compromite atât fermentația, cât și textura legumelor.
Una dintre cauzele oficial enumerate pentru murăturile moi sau alunecoase este saramura prea slabă. Soluția este respectarea exactă a cantității de sare dintr-o rețetă testată, nu reducerea ei „după gust”.
Prea multă sare nu este soluția
Nici opusul nu este recomandat.
O saramură excesiv de concentrată poate provoca alte modificări nedorite, inclusiv zbârcirea legumelor. De aceea, proporția trebuie respectată, nu ajustată empiric.
Ideea de „mai multă sare ca să țină mai bine” nu este o regulă sigură pentru obținerea unor murături de calitate.
Temperatura prea ridicată poate distruge textura
Căldura este una dintre cele mai frecvente probleme în timpul fermentației.
În cazul murăturilor fermentate, temperaturile prea mari accelerează procesele microbiene și pot duce la înmuierea legumelor. Pentru castraveții fermentați, recomandările indică aproximativ 21–24°C ca interval optim, iar temperaturile de peste aproximativ 27°C pot favoriza o textură prea moale.
Același principiu este valabil și pentru varza murată: temperaturi prea ridicate în timpul fermentării pot face produsul moale.
Murăturile trebuie să fie complet acoperite de saramură
Un borcan în care legumele ies deasupra lichidului este o problemă.
Legumele fermentate trebuie menținute sub saramură, iar recomandările pentru fermentare insistă asupra acestui aspect deoarece contactul cu aerul favorizează dezvoltarea unor microorganisme nedorite. Pentru castraveții fermentați, se recomandă menținerea lor imersați în saramură pe durata procesului.
De aceea sunt utile greutățile de fermentare sau alte metode sigure prin care legumele rămân sub lichid.
Alegerea legumelor contează
Nu poți obține murături crocante din legume care au început deja să se degradeze.
Pentru fermentare sunt recomandate legume proaspete, de sezon și de bună calitate. Pentru castraveți, de exemplu, legumele foarte mari sau ținute prea mult timp după recoltare pot avea probleme de textură.
Ideal este ca legumele să fie ferme și să nu prezinte:
zone moi;
lovituri importante;
mucegai;
semne de putrezire.
Castraveții prea mari se pot înmuia sau goli la interior
În cazul castraveților, dimensiunea poate conta foarte mult.
Castraveții foarte mari sunt mai predispuși la formarea unor goluri în interior și pot avea o textură mai puțin plăcută după fermentare. Pentru murături sunt preferați, în general, castraveții mai mici și fermi.
Nu aștepta prea mult după recoltare
Pentru anumite murături fermentate, întârzierea dintre recoltare și începerea procesului poate afecta calitatea.
În cazul castraveților, recomandările indică începerea fermentării cât mai rapid după recoltare, ideal în aproximativ 24 de ore.
Cu cât materia primă este mai proaspătă, cu atât sunt mai mari șansele unei texturi bune.
Capătul florii la castraveți poate conta
Este un detaliu mai puțin cunoscut.
Pentru castraveții puși la murat, recomandările de conservare indică îndepărtarea unei mici porțiuni din capătul florii, deoarece acolo pot exista enzime care favorizează înmuierea. Se recomandă îndepărtarea a cel puțin aproximativ 1,6 mm din acel capăt.
Nu este un pas universal pentru toate tipurile de murături, dar este relevant în special pentru castraveții fermentați.
Usturoiul și condimentele trebuie să fie proaspete
Condimentele nu sunt doar pentru aromă.
Dacă usturoiul sau alte ingrediente sunt deja mucegăite sau deteriorate, acestea pot introduce microorganisme nedorite în produs. Ghidurile pentru fermentare enumeră usturoiul sau condimentele mucegăite printre cauzele posibile ale murăturilor moi și recomandă folosirea unor ingrediente proaspete.
Apa poate influența textura
Poate părea surprinzător, dar și apa folosită la saramură contează.
Apa foarte dură conține minerale care pot afecta culoarea și textura murăturilor. Pentru fermentație, sunt preferate apa moale sau apa distilată, în funcție de metoda utilizată.
Dacă apa de la robinet este foarte mineralizată, fierberea și lăsarea ei să sedimenteze sau folosirea apei potrivite pentru conservare pot fi alternative.
Oțetul nu trebuie ales „după ochi”
În cazul murăturilor în oțet, aciditatea este esențială.
Pentru rețetele testate de conservare, se recomandă utilizarea oțetului cu aciditate de 5% și respectarea exactă a proporției din rețetă. Un oțet prea slab sau diluarea excesivă poate modifica siguranța și calitatea produsului.
În același timp, oțetul foarte concentrat sau utilizat în proporții nepotrivite poate afecta textura.
Borcanul și ustensilele trebuie să fie curate
Un recipient murdar sau deteriorat poate compromite întregul lot.
Recipientele folosite pentru fermentare trebuie să fie adecvate contactului cu alimentele și să nu prezinte fisuri sau deteriorări. Sunt recomandate recipiente din sticlă, ceramică sau plastic alimentar; pentru fermentațiile cu aciditate ridicată, anumite metale pot reacționa cu acizii produși în proces.
De ce se formează uneori o peliculă la suprafață
În timpul fermentației pot apărea depuneri sau spumă la suprafața saramurii.
Unele dintre acestea pot fi asociate cu activitatea microorganismelor din timpul procesului și nu înseamnă automat că produsul este compromis.
Totuși, dacă apar mucegai evident, miros neplăcut, textură alunecoasă sau alte semne clare de alterare, produsul nu trebuie consumat. Recomandările pentru murături fermentate spun explicit că, atunci când există semne de alterare, produsul trebuie aruncat.
Fierberea și procesarea termică pot afecta crocănțeala
Dacă vorbim despre murături conservate în borcan, procesarea termică trebuie realizată conform unei rețete testate.
Temperaturi prea ridicate sau procesarea excesivă pot înmuia legumele. Pentru anumite murături există chiar proceduri de pasteurizare la temperatură mai joasă, tocmai pentru păstrarea unei texturi mai bune.
Asta nu înseamnă că trebuie redus timpul de procesare după ureche. Siguranța alimentară are prioritate, iar timpul și temperatura dintr-o rețetă testată trebuie respectate.
Ce faci dacă murăturile sunt deja moi?
Aici trebuie făcută o diferență între o problemă de textură și alterare.
Dacă legumele sunt pur și simplu mai moi decât ți-ai dorit, nu există o metodă de a le transforma ulterior în unele perfect crocante.
Dacă sunt însă slinoase, au miros neplăcut, prezintă mucegai sau alte semne de alterare, nu este recomandat să încerci să „salvezi” borcanul prin spălare, fierbere sau adăugarea de sare. Produsele alterate trebuie aruncate.
Cum obții murături crocante
Cele mai importante reguli sunt simple:
folosește legume proaspete și ferme;
respectă exact cantitatea de sare din rețetă;
menține legumele complet acoperite de saramură;
controlează temperatura în timpul fermentării;
folosește condimente și usturoi proaspete;
evită apa foarte dură atunci când rețeta recomandă apă moale;
pentru murăturile în oțet, folosește oțet cu aciditatea cerută de rețeta testată;
nu procesa termic mai mult decât este recomandat.
Aceste detalii mici fac, în final, diferența dintre un borcan de murături crocante și unul plin de legume moi.
Murăturile care se înmoaie nu sunt, de regulă, rezultatul unui singur factor. O saramură prea slabă, temperaturile prea ridicate, legumele vechi sau prea mari, lipsa de lichid și contactul cu aerul sunt printre cele mai frecvente probleme identificate în ghidurile de conservare.
Pentru murături crocante, contează mai puțin trucurile circulante pe internet și mai mult respectarea câtorva principii simple: materie primă proaspătă, proporții corecte, temperatură controlată și legume menținute sub saramură.
Iar dacă textura s-a schimbat atât de mult încât legumele au devenit slinoase sau apar semne evidente de alterare, nu merită să riști: produsul trebuie aruncat, potrivit sursei.
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