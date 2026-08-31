Ce legătură există între grijile pentru bani și sănătatea creierului. Descoperirile surprinzătoare ale oamenilor de știință

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:40

Problemele financiare care persistă de-a lungul vieții ar putea fi asociate cu modificări ale sănătății creierului la vârste înaintate. O cercetare bazată pe monitorizarea aceleiași generații timp de mai multe decenii a identificat o legătură între veniturile scăzute menținute pe termen lung, dificultățile de ordin financiar și anumite rezultate cognitive sau modificări structurale ale creierului.

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