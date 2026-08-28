Horoscopul zilei de sâmbătă, 29 august 2026. Relații, bani, responsabilități și momente de reflecție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 14:43

Ziua de sâmbătă, 29 august 2026, aduce o combinație astrală interesantă, care pune accent pe echilibru, relații, bani, responsabilități și nevoia de a găsi timp pentru tine. Unele zodii vor simți nevoia de liniște și retragere, în timp ce altele vor fi mai sociabile și mai dornice să se bucure de compania celor dragi. Influențele astrale ale zilei pot aduce momente de nehotărâre, dar și idei inspirate, soluții practice și oportunități de a îmbunătăți anumite aspecte ale vieții. Descoperă mai jos ce rezervă astrele fiecărei zodii în parte.

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